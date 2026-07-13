El polémico video de Martín Insaurralde de festejo que desató la furia de Eduardo Feinmann

El periodista estalló de furia en X luego de que se viralizara un video de Insaurralde celebando junto a amigos en Puerto Madero.

En medio del escándalo por los videos de los dólares en un vestidor, Martín Insaurralde volvió a quedar en el centro de la polémica. El exintendente de Lomas de Zamora, imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ahora fue noticia por un video que comenzó a viralizarse en las redes sociales.

Las imágenes fueron difundidas por el periodista Gustavo Méndez y muestran a Insaurralde alentando a la Selección Argentina junto a un grupo de amigos. En el registro también se lo puede ver fumando un habano.

Este fue el video que compartió Gustavo Méndez de Martín Insaurralde De acuerdo con la información difundida, el encuentro tuvo lugar en un departamento de Puerto Madero perteneciente al empresario Rodrigo Fernández Prieto, expareja de la modelo Floppy Tesouro.

La publicación del video generó una fuerte repercusión en las redes sociales y despertó numerosas reacciones. Uno de los que se expresó fue Eduardo Feinmann, quien compartió el clip en su cuenta de X y lanzó una dura crítica contra el exjefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires.