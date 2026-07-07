Por qué el novio de Jesica Cirio quedó envuelto en el escándalo judicial que salpica a la modelo y su ex Martín Insaurralde

El expediente judicial de la causa que investiga a Martín Insaurralde por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos sumó a un nuevo personaje tras el allanamiento a la casa de Jesica Cirio : a su novio, Nicolás Trombino.

Mientras la pareja espera un hijo y la Justicia analiza la documentación contable y las estructuras societarias, Trombino dejó de ser solamente un empresario del sector privado y se convirtió en un actor central de la investigación y ahora aguarda el avance de las pericias sobre los elementos incautados en el domicilio de Jesica Cirio , en el barrio porteño de Palermo.

El allanamiento que marcó un giro en la causa

El procedimiento, que buscaba rastrear los vínculos financieros de la causa Insaurralde, derivó en el hallazgo de elementos que reconfiguraron el foco de la investigación.

Armamento y municiones: una escopeta de repetición marca Akkar (modelo Stopping Power, cal. 12) y una pistola Glock (modelo 19, cal. 9mm) acompañadas de cajas de municiones CBC.

Sustancias bajo pericia: los investigadores localizaron dos bolsas de las cuales una contenía 0,83 gramos de una sustancia en polvo de color rosa (presuntamente tusi o cocaína rosa) y la otra tenía 1,57 gramos de una sustancia granulada amarronada.

El engranaje empresarial de Nicolás Trombino

El nombre del novio de Jesica Cirio es hoy sinónimo de una trama que entremezclanegocios mayoristas, licitaciones públicas, inversiones en el exterior y una serie de hallazgos en su propiedad.

Radicado en Guernica, Trombino consolidó su perfil empresarial en el sector de supermercados mayoristas en 2012. Un año después avanzó con su estructura comercial al crear un fideicomisojunto a su entonces pareja, Marina Hebe Grecco, y Victorio Agustín Bocchio, vinculado al rubro del transporte.

El salto definitivo de Trombino en el rubro ocurrió en 2017 con el nacimiento de Mayorista Olti.

Entramado societario