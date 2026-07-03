Quién es Priscila, la sobrina de Jesica Cirio: 77 propiedades, más de 200 vehículos y el vínculo con Martín Insaurralde

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, lleva adelante una investigación sobre el patrimonio atribuido a Priscila Ferrante, sobrina de Jesica Cirio . El expediente se centra en el volumen de bienes que figuran registrados a su nombre o en cotitularidad , una situación que despertó sospechas y motivó distintas medidas de análisis patrimonial.

Priscila Ferrante, de 33 años, figura como titular de un patrimonio integrado por más de 70 propiedades y otros bienes de alto valor . Ella es la hija de Verónica Mestre, la medio hermana de Jésica Cirio que murió en 2025.

Fernanda Iglesias, en Puro Show (El Trece), reveló que la sobrina de la modelo mantiene una relación con un hombre condenado en una causa por estafas vinculadas, según detalló, con maniobras de emisión de facturas apócrifas que habrían perjudicado a empresas y a la entonces AFIP. Según la periodista, esa persona obtuvo posteriormente el beneficio de la prisión domiciliaria y el expediente aún no llegó a juicio.

De acuerdo con la causa, Ferrante figura vinculada a 77 inmuebles distribuidos en distintos puntos del país y en el exterior .

Propiedades en Pinamar.

Departamentos en Puerto Madero.

Dos inmuebles registrados en Miami.

Además, la investigación incluye un patrimonio compuesto por:

Más de 200 vehículos entre autos, camiones y motocicletas.

Ocho embarcaciones.

Joyas.

Dinero en efectivo.

Todos esos activos forman parte del análisis que realiza la Justicia para determinar su origen.

La mansión de Banfield Oeste que analiza la Justicia

Uno de los bienes que más llamó la atención de los investigadores es una vivienda ubicada en Banfield Oeste. Según el expediente, la propiedad posee casi 750 metros cuadrados y cuenta con ocho ambientes, cinco baños, parque, quincho, pileta y una habitación con características de antipánico.

Si bien la escritura figura a nombre de Priscila Ferrante y de su padre, Andrés Ferrante, la fiscalía busca establecer quién financió realmente la compra del inmueble.

Por qué la Justicia investiga la relación entre Priscila Ferrante y su tía Jesica Cirio

En el marco de la investigación, los investigadores también analizan la relación pública entre Priscila Ferrante y Jesica Cirio. A partir de entrevistas y del estudio de distintos movimientos societarios, la pesquisa intenta reconstruir el rol que desempeñó Ferrante y determinar si actuó como nexo en relaciones sociales y patrimoniales que actualmente son objeto de investigación judicial.

Qué vínculo tiene Priscila Ferrante con Martín Insaurralde

Aunque hoy mantiene un perfil bajo, Priscila Ferrante ya había tenido exposición mediática durante el casamiento entre Jésica Cirio y Martín Insaurralde. En aquella oportunidad, aseguró públicamente haber sido quien presentó a la pareja. "Yo soy la responsable de todo esto", declaró durante la celebración.

Luego explicó que conocía desde hacía años a Insaurralde porque eran vecinos en Lomas de Zamora. "Martín es amigo y vecino de toda la vida de acá de Lomas de Zamora. Vivo a dos cuadras de su casa. Compartí colegio con sus hijos y nos vemos siempre. Vi la oportunidad y los presenté, pero no pensé que fuera a llegar a tanto", recordó.