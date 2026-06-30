Fin de la amistad: las famosas que le "soltaron la mano" a Jésica Cirio tras la filtración de los videos

El reciente escándalo que envuelve a Jesica Cirio y a su exesposo, Martín Insaurralde, regresado al ojo público por la filtración de videos donde se observan sumas en dólares guardadas en un vestidor, no solo ha repercutido en su imagen pública, sino que también ha generado un efecto dominó en su círculo íntimo.

A raíz de la controversia, diversas figuras del espectáculo que supieron ser cercanas a la conductora hoy marcan una clara distancia. En el análisis de esta situación, salen a la luz tanto el instinto de preservación del entorno como viejos rencores que habían quedado silenciados.

El tema hablado en Primicias Ya (América TV) expone a una de las primeras en manifestarse de manera pública: María Eugenia Ritó . La exvedette, quien mantuvo una estrecha relación con Cirio en el pasado y compartió múltiples trabajos, aprovechó la coyuntura para expresar su postura crítica en redes sociales.

El quiebre entre ambas se habría originado años atrás, durante el conflictivo divorcio y la división de bienes de Ritó con Marcelo Salinas. En aquel momento de vulnerabilidad económica y emocional, Ritó asegura que Cirio le dio la espalda y dejó de atenderle el teléfono. La actual postura de la exvedette es interpretada en el medio como un pase de factura ante la caída de imagen de quien fuera su amiga.

El caso de Barby Franco representa quizás el distanciamiento más significativo, dado que pertenecía al círculo de confianza más estrecho de Jesica , especialmente durante los años del matrimonio con Martín Insaurralde. Franco declaró recientemente que la relación se disolvió por completo cuando Cirio formalizó su nueva pareja con Elías Piccirillo , marcando que desde entonces no hubo contacto, ni siquiera durante su embarazo. Al ser consultada sobre las imágenes filtradas de los dólares, Franco fue contundente al expresar que le generaron "desilusión y asco".

Detrás de este quiebre también juega un rol fundamental el abogado Fernando Burlando, pareja de Barby Franco. Las versiones indican que Cirio se habría ofendido con el letrado al sentir que, durante las negociaciones de su divorcio, él tomó una postura más cercana a Insaurralde, lo que la habría perjudicado en el acuerdo patrimonial final.

Por su parte, Belén Francese aportó una perspectiva anclada en el pasado laboral que compartieron hace más de una década en las temporadas teatrales producidas por Daniel Comba. Francese recordó a Cirio como una compañera "antipática e individualista", remarcando las notorias diferencias en los privilegios que la producción le otorgaba a la modelo por sobre el resto del elenco. El distanciamiento definitivo quedó sellado en Villa Carlos Paz, tras un desencuentro en el que Francese rechazó una invitación de Cirio, recibiendo como respuesta comentarios despectivos sobre su futuro profesional.e

Finalmente, la posición de Floppy Tesouro ilustra la actitud de quienes prefieren la diplomacia para no salir salpicados. Tesouro, quien forjó una amistad con Jesica, compartiendo círculos sociales e incluso exparejas (como el empresario Rodrigo Fernández Prieto), optó por mantener un perfil políticamente correcto. Aseguró ser amiga de todas las partes involucradas y reconoció su sorpresa por el alejamiento entre Cirio, Franco y Burlando, aunque aclaró no haber indagado en los motivos.