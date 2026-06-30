Allanaron la casa de Jesica Cirio y Elias Piccirillo para determinar dónde se grabaron los videos con dólares

La Gendarmería inspeccionó la propiedad donde la Jesica Cirio vivió con Elías Piccirillo. La Justicia busca establecer si allí se filmaron los videos.

La Justicia dio un nuevo paso en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Por orden del juez federal subrogante Luis Armella, efectivos de Gendarmería Nacional allanaron la casa de Jesica Cirio en Nordelta con el objetivo de determinar si allí fueron grabados los videos en los que se observa a la conductora mostrando fajos de dólares ocultos en un vestidor.

El operativo se realizó en la vivienda que Cirio compartió con su exesposo, el empresario Elías Piccirillo, una propiedad que actualmente está alquilada a una familia ajena a la causa. Durante la inspección, los agentes tomaron fotografías, realizaron filmaciones y utilizaron perros entrenados para el rastreo de divisas.

El presunto vestidor de la casa que compartieron Jesica Cirio y Elias Piccirillo. X La razón para el allanamiento a la casa de Jesica Cirio y Piccirillo Según trascendió, el procedimiento tuvo resultado negativo. Los investigadores concluyeron que el vestidor que aparece en los videos difundidos en los últimos días no corresponde a la propiedad de Nordelta, por lo que la hipótesis principal sigue apuntando a la casa del country Fincas de San Vicente, donde Cirio convivió con Martín Insaurralde.

Las imágenes, que muestran cajas y valijas con grandes cantidades de dólares escondidas entre la ropa, todavía deberán ser sometidas a peritajes para establecer su autenticidad y determinar si fueron alteradas, incluso mediante inteligencia artificial.

En paralelo, el juez Armella rechazó el pedido de detención inmediata de Martín Insaurralde y Jesica Cirio, solicitado por el fiscal federal Sergio Mola tras la difusión de los videos. El magistrado consideró que ambos imputados mantuvieron hasta el momento una conducta procesal colaborativa, se presentaron cada vez que fueron requeridos por la Justicia y no existen elementos que permitan presumir un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.