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Barby Franco

La tajante opinión de Barby Franco sobre el polémico video de Jesica Cirio mostrando dólares

La pareja de Fernando Burlando visitó a Juana Viale y fue contundente al opinar sobre el escándalo que rodea a la modelo.

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Barby fue contundente al opinar sobre Jesica Cirio.

Barby fue contundente al opinar sobre Jesica Cirio.

Foto: captura de video / Bondi Live.

Barby Franco fue otra de las figuras que rompió el silencio y habló sobre la polémica que surgió tras los videos donde se la puede ver a Jesica Cirio mostrando dólares. La pareja de Fernando Burlando visitó a Juana Viale y allí habló de todo.

Todo comenzó cuando la propia conductora de El Trece sacó el tema de conversación en pleno programa: "Dijiste en su momento que eras muy amiga de Jesica Cirio". Ante esto, Barby fue contundente.

Barby Franco habló sobre Jesica Cirio y el polémico video con dólares

"Fernando era muy amigo de ella. Después, cuando se casó con Martín, nos hicimos muy amigos a nivel familia. Nació la nena, Chloe, y nos encariñamos mucho... Pero la verdad es que hace tres años que no hablo con ella, o sea, se rompió la relación cuando ellos empezaron a separar", sostuvo Franco.

Barby Franco revel&oacute; que el video de Jesica Cirio le gener&oacute; indignaci&oacute;n.&nbsp;

Barby Franco reveló que el video de Jesica Cirio le generó indignación.

Respecto al video con dólares, ella expresó que "me sorprendió el video, como a todos, me indigné totalmente de una manera... Dije ‘¡Guau! O sea, yo iba a cenar, iba a almorzar, a jugar a esa casa".

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