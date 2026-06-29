La tajante opinión de Barby Franco sobre el polémico video de Jesica Cirio mostrando dólares

La pareja de Fernando Burlando visitó a Juana Viale y fue contundente al opinar sobre el escándalo que rodea a la modelo.

Barby Franco fue otra de las figuras que rompió el silencio y habló sobre la polémica que surgió tras los videos donde se la puede ver a Jesica Cirio mostrando dólares. La pareja de Fernando Burlando visitó a Juana Viale y allí habló de todo.

Todo comenzó cuando la propia conductora de El Trece sacó el tema de conversación en pleno programa: "Dijiste en su momento que eras muy amiga de Jesica Cirio". Ante esto, Barby fue contundente.

Barby Franco habló sobre Jesica Cirio y el polémico video con dólares "Fernando era muy amigo de ella. Después, cuando se casó con Martín, nos hicimos muy amigos a nivel familia. Nació la nena, Chloe, y nos encariñamos mucho... Pero la verdad es que hace tres años que no hablo con ella, o sea, se rompió la relación cuando ellos empezaron a separar", sostuvo Franco.