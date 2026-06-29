El gesto del exmarido de Ernestina Pais que conmovió a todos tras la muerte

Alejandro Guyot decidió recordar Ernestina Pais luego del trágico accidente que terminó con su vida y emocionó a todos los seguidores.

Ernestina Pais falleció el día viernes luego de ser arrollada por el Tren de la Costa mientras se encontraba en su auto. La periodista cruzó el paso a nivel con la barrera baja y la tragedia no se pudo evitar, ya que la formación no pudo detenerse.

En medio del dolor, familiares, amigos y colegas la despidieron en un velorio íntimo y posteriormente le dieron el último adiós en el Cementerio de la Chacarita. Sus restos descansan en el Panteón de Actores.

Alejandro Guyot, su exmarido, decidió recordarla con una foto que sorprendió a todos. En la misma aparece Ernestina junto a su hijo y acompañó a la imagen con un simple texto: "Ernestina y Benicio".

El emotivo posteo del exmarido de Ernestina Pais Alejandro Guyot compartió una foto de Ernestina Pais con su hijo. Foto: Instagram / @fotoguyot. Alejandro y Ernestina tuvieron una relación que duró casi 10 años y en el año 2004, fruto de ese amor, nació Benicio Guyot. Si bien se separaron, Alejandro siempre se mantuvo cerca de la conductora y la ayudó en momentos muy complicados.

La despedida de Benicio, el hijo de Ernestina Pais Benicio compartió un sentido texto en sus redes sociales para despedir a su mamá: "Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud".