Preocupación por la salud del papá de Tini Stoessel: internaron de urgencia a Alejandro y este es el motivo

El productor acudió a una guardia clínica en las últimas horas y los médicos tomaron una tajante decisión sobre su cuadro.

En las últimas horas se confirmó una nueva internación de Alejandro Stoessel. El reconocido productor televisivo y padre de Tini Stoessel ingresó a la guardia del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro alrededor de las cinco de la tarde, acusando un fuerte y agudo dolor en el pecho.

Según trascendió en LAM (América TV), el malestar de Stoessel habría comenzado durante el fin de semana, mientras se encontraba descansando en la localidad balnearia de Cariló. Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, los síntomas se intensificaron, lo que motivó la consulta médica inmediata. Fue su hijo, Francisco Stoessel, quien lo trasladó a la clínica y, horas más tarde, regresó con pertenencias para que su padre pasara la noche en el lugar.

El cuadro clínico y la decisión médica Tras su ingreso a la guardia, el cuerpo médico de la institución le realizó diversas prácticas y una batería de estudios de rutina. Si bien los resultados arrojaron la necesidad de dejarlo internado para un seguimiento exhaustivo, desde su círculo íntimo llevaron tranquilidad: el productor se encuentra bien, totalmente consciente y alojado en una habitación de sala común, descartando por completo un paso por terapia intensiva o la necesidad de una intervención quirúrgica de urgencia.

Los antecedentes Alejandro y Tini Stoessel Archivo MDZ La noticia generó rápida repercusión, inevitablemente ligada a los delicados antecedentes de salud que arrastra el productor. Cabe recordar el durísimo momento que atravesó la familia tiempo atrás, cuando Tini se vio obligada a suspender su seguidilla de shows por el grave cuadro clínico que mantuvo a su padre durante semanas en estado crítico.

Fuentes cercanas indican que este reciente episodio cardiológico también arroja luz sobre su notable ausencia en el Mundial de Qatar. Según confirmaron desde su entorno, el productor ya venía manejando ciertas precauciones médicas y no se sentía con la seguridad de salud necesaria para afrontar un viaje de semejante magnitud.