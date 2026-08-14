"No hablo más": el picante freno de Yanina Latorre y la verdad de su distanciamiento con la mamá de Tini Stoessel

A pesar de los rumores sobre la boda de la pareja, la panelista reveló el enfriamiento en su vínculo con Mariana Muzlera.

Yanina Latorre explicó al aire de la radio por qué decidió alejarse de la cobertura del casamiento. / Captura El Observador

En medio del revuelo mediático por los preparativos de la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Yanina Latorre sorprendió a su audiencia con una decisión drástica. Durante la emisión de su ciclo en El Observador 107.9, la panelista anunció que no brindará más detalles sobre la pareja ni sobre su entorno familiar.

La determinación está vinculada al distanciamiento que mantiene con Mariana Muzlera, madre de la artista pop. “Todos saben que yo fui muy amiga de la mamá de Tini, no pasó nada, nos distanciamos, no fluye, cosas que no me gustaron”, confesó la comunicadora para poner fin a las constantes preguntas de los oyentes.

La explicación detallada de Yanina Latorre sobre su vínculo con la familia Stoessel Latorre explicó la incómoda posición en la que se encuentra a la hora de dar información. “Si hablo porque hablo, si no hablo van a decir que ahora hablás porque la criticás porque te distanciaste”, reflexionó con franqueza sobre las versiones que surgen en las redes sociales.

El distanciamiento entre la comunicadora y la familia de la artista ocurrió de manera paulatina. Archivo MDZ Asimismo, la periodista remarcó que prefiere resguardar el respeto hacia el pasado compartido. “No me quiero meter en un lugar porque no quiero lastimar a nadie, ni que me digan ‘se está vengando de la madre’”, agregó durante la transmisión.

Para despejar dudas sobre el origen del distanciamiento, la conductora aclaró que no existió una discusión puntual, sino un enfriamiento natural en el vínculo afectivo. “No pasó nada, nunca ni discutí con la mamá de Tini. No fluyó y había cosas que a mí me incomodaban”, señaló.