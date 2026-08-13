Crece la tensión familiar de Tini Stoessel antes de su casamiento: las fotos de su madre que confirman el distanciamiento

Mientras la artista define los detalles de su boda, su madre viajó a las playas europeas y evitó reaccionar a las novedades de su hija.

Tini Stoessel enfrenta un momento de frialdad en la relación con su círculo familiar. /

Tini Stoessel atraviesa una etapa de transformaciones radicales. Mientras ultima los preparativos para su boda con Rodrigo De Paul, la llamativa ausencia de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, encendió las alarmas sobre una marcada interna familiar.

La madre de la artista publicó un cariñoso agradecimiento a una amiga cercana desde Francia. Archivo MDZ La versión sobre este quiebre cobró fuerza tras los datos revelados en Intrusos. El distanciamiento respondería a dos frentes centrales: la desaprobación materna ante su anterior vínculo con Young Miko y la firme decisión de la cantante de tomar las riendas de sus finanzas, históricamente administradas por su padre.

Esto confesó la madre de Tini en las redes La frialdad del vínculo se trasladó directamente al mundo digital. Desde comienzos de año no existen likes ni interacciones entre madre e hija, un gesto llamativo para una familia que solía mostrarse sumamente unida ante el público.

La estrella pop afianza sus preparativos para dar el sí con el futbolista Rodrigo De Paul. Archivo MDZ En lugar de pronunciarse sobre el casamiento anunciado para el próximo 19 de diciembre, Mariana Muzlera optó por alejarse del foco mediático y refugiarse en unas vacaciones por las playas de Saint-Tropez, en Francia.

A través de sus historias de Instagram, la expareja del productor compartió postales del verano europeo junto a sus amistades. En una de las imágenes redactó: "Gracias @karinsulichin", una frase que despertó suspicacias sobre si se trató de un simple gesto de afecto o un agradecimiento por la contención en este complejo escenario.