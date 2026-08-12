Revelaron los fuertes motivos que llevaron a Tini Stoessel a distanciarse de sus padres: "Se pudrió todo"

Pepe Ochoa compartió nueva información sobre la crisis que hay en la familia de Tini Stoessel y sorprendió a todos con los detalles.

En los últimos días surgió la información de que la relación entre Tini Stoessel y sus padres no estaba del todo bien. Fue Paula Varela, panelista de Intrusos, quien lanzó esta bomba y Pepe Ochoa compartió en Bondi Live más información respecto al motivo de la crisis familiar.

La panelista había confirmado que allegados a la artista le confirmaron que se encontraba triste por el distanciamiento, "pero que está firme en mantener esta distancia y lo que me dicen es que el contacto es cero".

Con el correr de los días, el rumor siguió creciendo y en El Ejercito de la Mañana (Bondi Live) ampliaron la información: "Lo de Tini y los padres viene desde hace mucho tiempo. Quiso empezar a saber cuánto se facturaba y empezar a decidir sobre su carrera". Esto en lo que respecta a la relación con su padre.

La razón detrás del distancimiento entre Tini Stoessel y sus padres Pepe Ochoa contó que con la madre "se pudrió todo en el momento en el que ella estuvo con Young Miko. La mamá con Tini rompieron vínculo porque no aceptaba por ningún punto de vista el vínculo que tenía con Young Miko".