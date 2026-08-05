Afirman que habría estallado la interna entre Tini Stoessel y sus padres a meses de la boda con Rodrigo De Paul

En Intrusos compartieron una fuerte información que tiene a Tini Stoessel y al círculo familiar como los protagonistas.

lTini Stoessel y Rodrigo De Paul están viviendo una hermosa historia de amor. La pareja se va a casar el próximo 19 de diciembre en Argentina; sin embargo, la artista estaría pasando un momento complicado debido a una supuesta interna que habría estallado en la familia.

Fue en el programa Intrusos (canal América) donde contaron la información: "Hace un tiempo a Tini se la ve rodeada de otra manera. Todo comienza en el Mundial, que ella llegaba a la cancha y no se veía a su mamá y a su papá cerca", comentó Paula Varela.

Luego agregó: "Su papá siempre iba a la cancha y empezó a llamar la atención. Me llegó la información de que hace un tiempo Tini viene hace un tiempo ya distanciada de sus padres".

Afirman que estalló la interna entre Tini Stoessel y sus padres "Me dicen que esta distancia es con los dos, no es solo con la madre o con el padre, es con los dos papás. Me dicen los allegados a Tini que obviamente está triste, pero que está firme en mantener esta distancia y lo que me dicen es que el contacto es cero", comunicó la panelista de Intrusos.