Afirman que habría estallado la interna entre Tini Stoessel y sus padres a meses de la boda con Rodrigo De Paul
En Intrusos compartieron una fuerte información que tiene a Tini Stoessel y al círculo familiar como los protagonistas.
lTini Stoessel y Rodrigo De Paul están viviendo una hermosa historia de amor. La pareja se va a casar el próximo 19 de diciembre en Argentina; sin embargo, la artista estaría pasando un momento complicado debido a una supuesta interna que habría estallado en la familia.
Fue en el programa Intrusos (canal América) donde contaron la información: "Hace un tiempo a Tini se la ve rodeada de otra manera. Todo comienza en el Mundial, que ella llegaba a la cancha y no se veía a su mamá y a su papá cerca", comentó Paula Varela.
Luego agregó: "Su papá siempre iba a la cancha y empezó a llamar la atención. Me llegó la información de que hace un tiempo Tini viene hace un tiempo ya distanciada de sus padres".
Afirman que estalló la interna entre Tini Stoessel y sus padres
"Me dicen que esta distancia es con los dos, no es solo con la madre o con el padre, es con los dos papás. Me dicen los allegados a Tini que obviamente está triste, pero que está firme en mantener esta distancia y lo que me dicen es que el contacto es cero", comunicó la panelista de Intrusos.
La periodista confirmó que Rodrigo De Paul está al tanto de esta sorpresiva situación que se da a tan solo cuatro meses del casamiento que se desarrollará en Exaltación de la Cruz.