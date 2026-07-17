Después del Mundial: se confirmó la fecha del casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Tras meses de especulaciones, trascendió que la pareja ya habría definido el día y el lugar para dar el "sí".

El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul parece estar a punto de escribir su capítulo más importante. Lo que durante un tiempo fue rumor, hoy, en medio del Mundial que tiene a Argentina como finalista, cobra fuerza al filtrarse los detalles de lo que promete ser uno de los eventos más esperados del año.

La pareja, que ha sabido consolidar su relación frente a la mirada pública, ya tendría todo encaminado para pasar por el altar y formalizar su vínculo.

La fecha del casamiento Según la información revelada en LAM (América TV), la estrella pop y el mediocampista de la Selección Argentina darían el "sí, quiero" el próximo 18 de diciembre. La elección de la fecha no pasa desapercibida, ya que marca un día de inmensa carga emotiva a nivel nacional: coincide exactamente con un nuevo aniversario de la gloria mundialista en Qatar, un hito imborrable en la vida y la carrera del futbolista.

Además del factor simbólico, la organización del evento ya está en marcha y cuenta con la asistencia de una wedding planner para cuidar los detalles. Sin embargo, el camino hacia la fijación de la fecha no estuvo exento de pequeños contratiempos de agenda. Los trascendidos indican que hubo un cruce de intereses debido a otra novia que también pretendía reservar el mismo día para su evento.

En cuanto al lugar elegido para sellar su amor, la pareja decidió apostar por sus raíces. La gran fiesta se llevará a cabo en la Argentina, un dato clave que confirma el deseo de ambos de estar rodeados de sus familiares y su círculo más íntimo. Esta decisión de celebrar en su país natal reafirma el fuerte arraigo que mantienen, a pesar de sus exigentes compromisos internacionales y la distancia que muchas veces les impone el plano profesional.