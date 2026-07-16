El antecedente de Messi que ilusiona a Argentina antes de la final con España

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 después de una histórica victoria sobre Inglaterra volvió a poner a Lionel Messi en el centro de la escena. A los 39 años, el capitán sigue escribiendo páginas inolvidables con la camiseta albiceleste y ahora tendrá un nuevo desafío frente a España por el título.

El historial entre ambas selecciones mayores muestra una paridad llamativa. En 14 enfrentamientos disputados a lo largo de más de siete décadas, cada uno ganó seis partidos y hubo dos empates. Incluso los goles reflejan ese equilibrio, con 19 tantos para los españoles y 18 para Argentina , en una serie integrada casi por completo por amistosos.

Sin embargo, existe un antecedente que pocos recuerdan y que tiene a Messi como protagonista absoluto. Mucho antes de convertirse en campeón del mundo con la Selección mayor, el rosarino ya había eliminado a España en un Mundial y terminó levantando la copa.

El único enfrentamiento mundialista entre Lionel Messi y España se produjo el 25 de junio de 2005, por los cuartos de final del Mundial Sub-20 disputado en los Países Bajos. Argentina ganó 3-1 y el entonces futbolista de apenas 18 años fue la gran figura de la tarde.

Mientras todos miran el historial entre selecciones mayores, existe un recuerdo que tiene a Messi como gran protagonista frente a España en un Mundial.

El equipo dirigido por Francisco Ferraro abrió el marcador con Pablo Zabaleta, aunque Alberto Zapater empató transitoriamente para los españoles. Lejos de sentir el golpe, la Selección reaccionó rápidamente y encontró en Messi al futbolista que cambió el rumbo del partido.

Primero asistió a Gustavo Oberman para el 2-1 y luego selló la clasificación con el tercer gol argentino. Su actuación terminó con un tanto y una asistencia, una muestra del nivel que ya empezaba a exhibir quien años después se transformaría en uno de los mejores jugadores de la historia.

El gol de Messi contra España en el Mundial sub 20

Con esa victoria, Argentina avanzó a las semifinales, donde debía afrontar otro examen de máxima exigencia. Del otro lado esperaba Brasil en un nuevo clásico sudamericano.

La Albiceleste volvió a responder en un partido y se impuso por 2-1. En la final Argentina se impuso por 2-1 a Nigeria y se quedó con el título. Así, el equipo de Ferraro cerró una campaña memorable y Messi terminó de confirmar que estaba destinado a convertirse en la gran figura del fútbol mundial.

Ese campeonato representó uno de los primeros grandes éxitos internacionales del rosarino con la camiseta argentina. Lo que años después sería una carrera repleta de títulos y récords comenzó a tomar forma en aquellas canchas neerlandesas.

Los cruces de Messi con España en la Selección mayor

Después de aquel Mundial juvenil, Messi enfrentó por primera vez a España con la Selección mayor el 11 de octubre de 2006. Fue en uno de los primeros amistosos del segundo ciclo de Alfio Basile como entrenador de Argentina y la Roja se impuso por 2-1. Messi fue titular, mientras que el único gol argentino lo convirtió Bilos.

El siguiente antecedente llegó en noviembre de 2009, ya con Diego Maradona como entrenador. España volvió a ganar 2-1 y, esta vez, Messi marcó el descuento de la Albiceleste.

Un año después llegó uno de los triunfos más recordados de Argentina frente al vigente campeón del mundo de ese entonces. En el estadio Monumental, el equipo dirigido por Sergio Batista goleó 4-1 con tantos de Messi, Carlos Tevez, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero, en una actuación que quedó grabada en la memoria de los hinchas.

Una final inédita para escribir otra página

Antes del choque por el título, vale recordar el partido en el que un joven Messi desarmó a España y empezó a construir su leyenda con Argentina. EFE

El último cruce entre ambas selecciones fue la dura derrota por 6-1 en marzo de 2018, durante la preparación para el Mundial de Rusia. Messi no participó de ese encuentro y el único gol argentino fue convertido por Nicolás Otamendi.

También, este año, estuvo muy cerca de concretarse una Finalissima entre Argentina y España. El partido podía haberse disputado antes de este Mundial, pero las diferencias en torno a la organización y la sede terminaron postergando el proyecto, por lo que nunca llegó a jugarse.

Ahora, el destino ofrece un escenario mucho más grande. Argentina y España se cruzarán por primera vez en una final de la Copa del Mundo y Messi volverá a encontrarse con un rival al que ya supo eliminar en un Mundial, aquella vez siendo un juvenil que comenzaba a escribir una historia que hoy sigue agrandándose.