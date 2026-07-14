Es cordobés, se llama Leonel Messi y vive situaciones insólitas: "La gente cree que la estoy cargando"

En plena euforia por el Mundial y con Lionel Messi nuevamente como protagonista de la Selección Argentina, un cordobés volvió a viralizarse por una curiosa coincidencia. Se llama Leonel Adrián Messi, vive en Río Tercero , es arquitecto y asegura que, cada vez que se presenta, debe convencer a los demás de que no está bromeando mostrando su DNI.

Con 52 años y una vida completamente alejada de las canchas, Leonel contó que llevar un nombre casi idéntico al del capitán argentino es un orgullo, aunque también le genera situaciones tanto insólitas como incómodas.

La reacción suele repetirse en cada trámite, reunión o primer encuentro. Cuando dice cómo se llama, la respuesta casi siempre es de incredulidad. Como cuando lo llaman desde la pantalla en algún turno al médico, y ve cómo los pacientes se muestran expectantes para ver quién se para para acudir al consultorio.

Hace pocos días, mientras visitaba una obra, sus propios compañeros le presentaron a un empleado nuevo diciendo que llegaba " Leonel Messi ". El joven pensó que se trataba de una broma hasta que le mostraron el documento. Las escenas similares se multiplican en bancos, hoteles, consultorios médicos y hasta en reuniones oficiales. Hasta sorprendió al exgobernador y actual diputado Juan Schiaretti, cuando Messi era secretario de Obras y Servicios Públicos en la Municipalidad de Río Tercero y se lo presentaron.

Con el paso de los años aprendió algunos trucos para evitar explicaciones interminables. Por ejemplo, casi nunca hace reservas gastronómicas o de hoteles con su nombre, contó en las últimas horas en una entrevista con Canal El Doce de Córdoba. " La mayoría de las reservas las hago a nombre de mi señora porque la gente cree que la estoy cargando ".

También evita presentarse en algunos lugares para no generar confusión o demoras innecesarias Incluso recordó que, durante una reunión con un funcionario provincial, él le confesó al finalizar el encuentro que no había prestado atención a nada de lo hablado porque pensó que alguien estaba haciendo un chiste.

Mensajes desde todo el mundo

La fama involuntaria también llegó a su teléfono celular. Aunque no tiene cuentas en redes sociales, para evitar equivocaciones, asegura que de algún modo, la gente consigue su WhatsApp y recibe mensajes de distintas partes del mundo.

"Me escriben en inglés, francés, árabe... ni sé cómo consiguen mi número. Me dicen 'Traenos la copa', 'Soy tu fan', 'En Turquía te amamos'. Y yo nunca estuve en Turquía", señala el arquitecto cordobés resignado.

En otra oportunidad, contó que un joven cubano incluso le envió un cuadro pintado especialmente para "Messi".

La coincidencia no solo le cambió la vida a él. Su hija también protagonizó situaciones inesperadas. Recordó que en la facultad llegaron a hacerla ponerse de pie para aplaudirla apenas escucharon su apellido y que, años después, consiguió un trabajo en Barcelona donde el propio empleador le confesó que la había contratado sin demasiados trámites cuando leyó que se apellidaba Messi.

Entre risas, también contó que un sobrino se llama Mateo Messi, igual que uno de los hijos del capitán de la Selección, aunque nació antes que el pequeño del futbolista.

Sin parentesco alguno

Leonel explicó que su nombre no tiene ninguna relación con el astro rosarino. De hecho, nació muchos años antes de que Messi iniciara su carrera profesional.

Según contó, su padre eligió llamarlo Leonel por admiración al cantante de tango Edmundo Rivero, cuyo nombre completo era Leonel Edmundo Rivero.

Además, reveló una curiosidad familiar. "Mi bisabuelo y el tatarabuelo de Messi habrían venido juntos a la Argentina. Eso lo sabíamos mucho antes de que él se hiciera famoso."

Mientras millones de argentinos siguen cada paso del capitán de la Selección en el Mundial, Leonel Messi continúa con su rutina como arquitecto en Río Tercero. Aunque admite que convivir con ese nombre puede generar situaciones inesperadas todos los días, asegura que jamás lo cambiaría.

"Soy una persona como cualquiera. Me gusta tomar mate con los amigos, soy familiero y futbolero. Llevar este nombre es un honor, aunque a veces me haga vivir historias realmente increíbles."