No soltaba a Messi: la historia del pequeño fanático que conmovió al mundo entero

El sueño hecho realidad del niño que fabricó su propia camiseta de Messi con una bolsa. Caminó a su lado.

El amor por Messi rompe todas las barreras posibles. Un pequeño fanático pasó de usar una bolsa de plástico a caminar de la mano de su gran ídolo futbolístico. El niño conmovió a las redes sociales al aparecer en un video con una camiseta pintada sobre una bolsa azul y blanca. Su imagen dio la vuelta al mundo debido a la enorme ilusión.

Un niño y un sueño sobre el césped Murtaza Ahmadi cumplió el sueño más grande de su vida. El menor de cinco años enterneció al planeta en 2016 debido a una fotografía que capturó su inocencia. Como su familia no tenía recursos para comprar una prenda original, sus hermanos fabricaron una camiseta con una bolsa de plástico celestes y blancas. Con un marcador azul escribieron el apellido del delantero y el famoso número diez en la espalda del plástico.

La imagen llegó hasta el astro argentino y las autoridades de UNICEF, quienes reaccionaron con un regalo muy especial para el infante. El deportista le envió indumentaria oficial de la selección nacional y un balón de fútbol autografiado que llegó directo a su hogar en Afganistán.