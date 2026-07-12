Messi: "Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer"

Lionel Messi aseguró que el equipo argentino "nunca dejó de creer" en sus posibilidades para acceder a las semifinales del Mundial.

El astro Lionel Messi aseguró tras la victoria ante Suiza que, “otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer”. El capitán de la Selección argentina, visiblemente emocionado, remarcó la resiliencia del equipo que se clasificó a semifinales del Mundial.

“Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! Vamos carajo!!!”, expresó el capitán del conjunto nacional, que el próximo miércoles se enfrentará a Inglaterra. Messi acompañó sus palabras con fotos del encuentro en su cuenta de Instagram.

El jugador no brindó declaraciones a la prensa tras el partido frente a Suiza, pero utilizó la citada red social para compartir sus sensaciones y las del grupo.