Charles De Ketelaere, el justiciero belga que un día sufrió Messi y ahora padeció Trump

En un encuentro casi sin equivalencias que terminó 4 a 1, se destacó la figura de Charles De Ketelaere , el joven mediocampista de los Diablos Rojos quien se despachó con un doblete y una asistencia para meter al combinado europeo en los cuartos de final.

Con una zurda distinguida, visión de juego, buen pase hacia adelante y un potente remate, el jugador del Atalanta de Italia se puso el traje de justiciero y devolvió al mundo del fútbol cierta sensación de equidad ante un hecho que seguramente quedará en la historia.

Nacido en Brujas hace 25 años, el centrocampista inició su carrera en el club homónimo de la ciudad, en donde hizo todas las divisiones inferiores.

Su debut ocurrió el 25 de septiembre de 2019, en un partido ante Francs Borains por la Copa de Bélgica . Tras tres buenas temporadas, Charles pasó al Milan de Italia , en donde jugó tan sólo un año para luego pasar al Atalanta , su club actual.

El mediocampista zurdo hizo historia con el club de Bérgamo al ganar la primera Europa League.

Con tan sólo 25 años ya jugó 302 partidos oficiales, en donde anotó 57 goles y aportó 50 asistencias.

Con la selección de Bélgica debutó en 2020, en un amistoso ante Suiza, y también jugó el Mundial de Qatar, formando parte del último tramo de una generación dorada de los Rojos.

Hizo sufrir a Messi, Mbappé y Neymar

Uno de los partidos más destacados de De Ketelaere, y que seguramente le será difícil de olvidar, fue el que disputó con Brujas ante el PSG de Francia, en el marco de la UEFA Champions League 2021/22.

Ese partido fue el primero de Lionel Messi con el PSG por Champions. De fondo, un joven De Ketelaere. AFP

Ese día, el belga fue la gran figura en un encuentro que finalizó 1 a 1 y que contó en el elenco parisino con jugadores de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Leandro Paredes y hasta el español Ander Herrera, quien fue autor del empate aquella noche.