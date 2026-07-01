Julio Iglesias no está solo: los artistas que internet convirtió en leyendas de los memes

Si hay un fenómeno que demuestra que internet tiene memoria, es el regreso anual de Julio Iglesias cada vez que comienza el séptimo mes del año. Apenas el calendario marca el 1 de julio, las redes sociales vuelven a poblarse de imágenes del cantante español acompañadas por frases humorísticas que ya forman parte de una tradición digital.

Sin embargo, Julio Iglesias está lejos de ser el único famoso cuya imagen trascendió su carrera artística para convertirse en un fenómeno viral. En los últimos años, internet creó un universo propio donde actores, músicos, deportistas y figuras de la televisión adquirieron un nuevo significado gracias a los memes.

En muchos casos, las nuevas generaciones reconocen primero el meme y recién después descubren quién era realmente el protagonista de esa fotografía.

Todo comenzó con un simple juego de palabras. La coincidencia entre el nombre del cantante y el séptimo mes del año dio origen hace más de una década a una serie de imágenes humorísticas que primero circularon por foros y cadenas de correo electrónico y luego conquistaron Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp.

Los memes de Julio Iglesias ya son un clásico del comienzo de julio en redes sociales.

Lejos de desaparecer, el fenómeno se consolidó como una tradición. Cada año aparecen nuevas versiones adaptadas a la actualidad, mientras otras regresan convertidas en clásicos inevitables.

Osvaldo Laport y el mensaje que nunca escribió

Otro caso paradigmático es el del actor uruguayo Osvaldo Laport. Durante años su imagen fue utilizada para ilustrar el famoso "Hola, perdida", una frase que jamás pronunció ni perteneció a ninguna de sus telenovelas.

La fotografía terminó adquiriendo vida propia y hoy continúa siendo uno de los memes románticos más compartidos en aplicaciones de mensajería. El propio Laport ha contado en distintas entrevistas que tomó el fenómeno con humor y que ya forma parte de su vida cotidiana.

Guillermo Francella y las frases que nunca pasan de moda

Pocos actores argentinos generaron tantos memes como Guillermo Francella. Su extensa carrera televisiva dejó decenas de expresiones que hoy forman parte del lenguaje cotidiano en redes sociales. La más famosa sigue siendo "Hermosa mañana, ¿verdad?", utilizada para ironizar sobre situaciones completamente opuestas a la tranquilidad que transmite la escena original.

A eso se suman innumerables capturas de Casados con hijos, Poné a Francella y, más recientemente, El Encargado, que siguen alimentando el humor de internet.

Ricardo Fort, un fenómeno que sobrevivió al paso del tiempo

Aunque falleció en 2013, Ricardo Fort continúa siendo una de las figuras más presentes en el universo de los memes. Su personalidad extravagante, sus frases y su particular forma de enfrentar la exposición mediática hicieron que internet encontrara en él una fuente inagotable de humor.

Para muchos usuarios jóvenes, Fort dejó de ser solamente un empresario mediático para transformarse en un personaje casi mitológico de la cultura digital argentina.

Mirtha Legrand, protagonista de los memes sobre el paso del tiempo

Cada cumpleaños de Mirtha Legrand reaviva otro clásico. Las redes sociales vuelven a poblarse de imágenes que la muestran "presenciando" acontecimientos históricos imposibles, desde la construcción de las pirámides hasta la llegada del hombre a la Luna. El humor gira siempre alrededor de la extraordinaria vigencia de una de las conductoras más importantes de la televisión argentina.

Messi, DiCaprio y los memes que cruzaron fronteras

El fenómeno no distingue nacionalidades. Lionel Messi protagoniza algunos de los memes más compartidos del mundo, especialmente después de la Copa del Mundo de Qatar y de frases como "Andá pa' allá, bobo", que rápidamente trascendieron el ámbito deportivo.

Messi y Gastón Edul después del "¿qué miras, bobo?" del 10. Foto: Gastón Edul

Algo similar ocurre con Leonardo DiCaprio. Escenas de películas como El Gran Gatsby o Érase una vez en Hollywood se transformaron en plantillas universales utilizadas millones de veces para representar emociones, ironías o situaciones cotidianas.

Cuando un meme se vuelve parte de la cultura popular

A diferencia de otros contenidos virales que desaparecen en cuestión de días, estos memes lograron instalarse como parte del lenguaje cotidiano de internet. Su permanencia demuestra que las redes sociales no solo crean nuevas celebridades, sino que también resignifican figuras ya consagradas, otorgándoles una segunda vida completamente distinta de aquella que imaginaban cuando construían sus carreras.