Semana de la dulzura con golosinas y algo más: qué gesto hay que hacer este año y qué significa

La semana de la dulzura es evidentemente comercial, pero propone un gesto cariñoso y de buena energía que va más allá de regalar una golosina. Te lo contamos.

La semana de la dulzura es entre el 1 y el 7 de julio.

Cada 1 de julio, en Argentina comienza una de esas tradiciones que nadie quiere dejar pasar: la Semana de la Dulzura. Durante siete días, kioscos, chocolaterías y supermercados se llenan de promociones mientras amigos, compañeros de trabajo, parejas y familiares con un simple gesto reviven el clásico intercambio de "una golosina por un beso".

Lo que nació como una simple campaña comercial terminó convirtiéndose en una costumbre bien argentina que, con el paso del tiempo, se ganó un lugar en el calendario afectivo del país.

La propuesta es sencilla, pero sigue funcionando. Un chocolate, un caramelo, un alfajor o unas gomitas alcanzan para sacar una sonrisa y romper la rutina. En oficinas, escuelas y comercios es habitual ver bolsitas repletas de dulces listas para compartir, mientras las redes sociales también se suman con fotos, memes y desafíos que mantienen viva la tradición entre los más jóvenes.

La edición 2026 llega en un contexto en el que las golosinas continúan siendo uno de los regalos más elegidos para tener un gesto de cariño sin gastar demasiado. Las marcas renuevan sus promociones, los kiosqueros esperan un aumento en las ventas y muchos aprovechan para probar nuevos chocolates o volver a los clásicos de siempre. Al fin y al cabo, cualquier excusa es buena cuando se trata de compartir algo rico.

Una semana en donde una golosina es un mimo. ALF PONCE MERCADO / MDZ Una semana de la dulzura que va más allá Pero más allá de las ofertas y el marketing, la Semana de la Dulzura conserva un costado emocional que explica por qué sigue vigente después de tantas décadas. Ya no se limita al tradicional "beso": hoy también es una oportunidad para agradecer, pedir perdón, sorprender a alguien o simplemente demostrar afecto con un pequeño detalle. En tiempos donde todo parece ir a las corridas, un gesto tan simple como regalar una golosina sigue teniendo un valor especial.