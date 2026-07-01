El motivo por el que Mendoza es uno de los destinos más elegidos en invierno

Con el inicio de la temporada de nieve y las vacaciones de invierno cada vez más cerca, M endoza vuelve a posicionarse entre los destinos preferidos por los argentinos para disfrutar del turismo invernal.

La provincia comparte el podio con Bariloche, Ushuaia y San Martín de los Andes , impulsada por la variedad de propuestas que ofrece para quienes buscan esquiar, practicar snowboard o simplemente vivir la experiencia de la montaña nevada.

Así lo indica un relevamiento elaborado por la plataforma de viajes Turismocity sobre búsquedas de vuelos para el invierno 2026, cuyos resultados fueron difundidos por la Agencia Noticias Argentinas. El informe refleja cuáles son las ciudades que concentran el mayor interés de los viajeros de cara al receso escolar.

A diferencia de otros destinos donde la actividad gira exclusivamente alrededor de un centro de esquí, Mendoza ofrece una propuesta mucho más amplia. Además de la práctica de deportes de invierno, permite combinar la experiencia con recorridos por la alta montaña, gastronomía, enoturismo y paisajes cordilleranos.

Entre los principales atractivos se destacan Las Leñas, en el departamento de Malargüe, considerado uno de los centros de esquí más importantes de Sudamérica por la calidad de su nieve y la variedad de pistas para esquiadores de todos los niveles.

También aparecen Los Penitentes, que continúa siendo una de las opciones más elegidas por familias y principiantes, y Vallecitos, ubicado en Luján de Cuyo, un clásico para quienes buscan iniciarse en los deportes de nieve o disfrutar de actividades recreativas en plena Cordillera de los Andes.

Esta diversidad convierte a Mendoza en uno de los destinos más completos para quienes desean organizar una escapada invernal sin limitarse únicamente al esquí.

Bariloche sigue liderando las búsquedas

De acuerdo con el relevamiento de Turismocity, Bariloche vuelve a encabezar el ranking nacional gracias al tradicional atractivo del Cerro Catedral, considerado el centro de esquí más grande del hemisferio sur.

La ciudad rionegrina mantiene su liderazgo por la amplia infraestructura turística, la oferta hotelera y la diversidad de servicios destinados tanto a familias como a deportistas experimentados.

En segundo lugar aparece Ushuaia, cuya principal ventaja es contar con una de las temporadas de nieve más extensas del país. Gracias a las condiciones climáticas de Tierra del Fuego, el Cerro Castor suele mantener actividad desde junio hasta octubre.

El listado se completa con Mendoza y San Martín de los Andes, donde el Cerro Chapelco continúa siendo uno de los grandes atractivos del invierno argentino.

Cuánto cuesta esquiar este invierno

Uno de los principales gastos para quienes planean viajar a la nieve sigue siendo el pase diario a los centros de esquí. Los valores de referencia para esta temporada son los siguientes:

Las Leñas (Mendoza): desde $122.400 en temporada baja, $158.400 en temporada media y $180.000 durante la temporada alta.

Los Penitentes (Mendoza): pases diarios desde $80.000 para mayores y $60.000 para menores.

Cerro Catedral (Bariloche): desde $115.000 por día para adultos.

Cerro Castor (Ushuaia): desde $155.000 por jornada.

Cerro Chapelco (San Martín de los Andes): pase diario de $160.000, más el costo de la tarjeta de acceso.

A estos valores deben sumarse el alquiler de equipos, alojamiento, gastronomía y traslados, por lo que el presupuesto final puede variar significativamente según el destino elegido y la cantidad de días de estadía.