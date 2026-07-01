Mendoza está en alerta naranja por nevadas y frío extremo: conocé las zonas más afectadas

Aunque el frío ya se viene haciendo sentir en Mendoza , este miércoles mostrará un salto más marcado en esa tendencia. El ingreso de una masa de aire polar hará caer todavía más la temperatura y dejará una jornada mayormente nublada, con nevadas fuertes en distintos sectores de la provincia y ráfagas de viento.

Además, se esperan vientos moderados a algo fuertes del sector sur. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional , a través del Sistema de Alerta Temprana, emitió dos advertencias por fenómenos meteorológicos adversos.

La primera alerta, y la que abarca a la mayor parte de la provincia, es por nevadas y se divide en niveles amarillo y naranja. La alerta naranja rige para los departamentos del Valle de Uco y del sur provincial, donde se prevén nevadas persistentes de variada intensidad, que por momentos podrían ser fuertes.

Según informó el organismo nacional, en esas zonas se esperan valores de nieve acumulada de entre 5 y 10 centímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual. En los sectores más bajos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada.

Por su parte, la alerta amarilla afecta al Gran Mendoza y a departamentos de la zona Este. En estas áreas también se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulados de hasta 5 centímetros, que podrían superarse localmente. Además, no se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada o lluvias, especialmente en los sectores más bajos. Desde el SMN anticiparon que las nevadas comenzarían durante la siesta mendocina. Sin embargo, en los departamentos cordilleranos podrían registrarse algunas horas antes.

La segunda alerta es amarilla por vientos: en alta cordillera se esperan ráfagas del oeste de hasta 120 km/h, mientras que en el este provincial soplará viento sur con velocidades de entre 30 y 40 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Clases suspendidas

La Dirección General de Escuelas confirmó la suspensión de clases presenciales para este miércoles 1 de julio en distintas zonas de Mendoza, debido a las condiciones meteorológicas adversas. La medida alcanza al turno mañana en el Valle de Uco, el Sur provincial y zonas de alta montaña, donde se registran nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero y dificultades en la transitabilidad.

Una alerta por frío extremo significa que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Según informó el organismo, la decisión se tomó en el marco del seguimiento permanente del pronóstico y de las alertas vigentes por frío extremo y nevadas. Las autoridades aclararon que la suspensión no implica un adelanto de las vacaciones de invierno y que la situación continuará siendo evaluada día a día, de acuerdo con la evolución del tiempo en cada región de la provincia.

Los pronósticos indican la llegada de la nieve

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional como el pronóstico internacional Windy anticipan la llegada de nieve a Mendoza. Según los mapas del tiempo del SMN, las zonas cordilleranas serán las más afectadas por las nevadas, mientras que en sectores del llano podría registrarse agua nieve.

Windy, por su parte, muestra un escenario similar, aunque con mayor intensidad en el sur de la provincia, donde las condiciones serían más favorables para la caída de nieve durante los próximos días.