Aire antártico y ola polar: cuándo nevará en Mendoza y cuál será el día más frío de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un informe por las bajas temperaturas. Advierte sobre el ingreso de una ola polar y aire antártico en Mendoza.

Por el momento, los modelos indican que el miércoles será el día más frío de la semana en Mendoza.

El invierno no da tregua en Mendoza. Una masa de aire antártico ingresará al país hoy y afectará prácticamente todo el país en los días siguientes, con un impacto especialmente intenso sobre la región de Cuyo. Con la ola polar, las temperaturas podrían desplomarse hasta los 12 grados bajo cero y se esperan nevadas en zonas bajas de la provincia.

La ola polar se sentirá esta semana en Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ Ola polar en Mendoza El avance de esta ola polar seguirá una trayectoria clara: hoy afectará principalmente a la Patagonia, mientras que entre el miércoles y el jueves la masa de aire antártico alcanzará la franja central y norte del país. Para Mendoza, los días más críticos serán precisamente el 1° y el 2 de julio, cuando las temperaturas mínimas oscilarán entre -12°C y 0°C, con máximas que no superarán los 7°C.

En el extremo sur del país, la situación será aún más extrema. En partes de la meseta patagónica las temperaturas podrían descender por debajo de los -20°C, lo que convierte a este episodio en uno de los eventos de frío más intensos del año en el territorio nacional.

"Por su parte en el centro-este y norte del país se esperan los días más fríos entre el miércoles 1° y el viernes 3 de julio, con temperaturas mínimas entre -8 y0'C en la parte central, y entre -2 y 8°C en el norte, y temperaturas máximas entre 6 y 12°C en la franja central, y entre 10 y 18°C en el norte", explica el informe.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un informe especial por las bajas temperaturas. Archivo MDZ Cuándo y dónde nevará El miércoles también será el día clave para las precipitaciones. Las nevadas más importantes de esta ola polar se registrarán sobre el centro y sur del oeste de Mendoza y la meseta neuquina, con acumulaciones estimadas de entre 5 y 15 centímetros, aunque en puntos específicos esas cifras podrían superarse. La nieve también alcanzará zonas de las sierras cordobesas, San Luis y el Noroeste argentino.