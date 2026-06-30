Aire antártico y ola polar: cuándo nevará en Mendoza y cuál será el día más frío de la semana
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un informe por las bajas temperaturas. Advierte sobre el ingreso de una ola polar y aire antártico en Mendoza.
El invierno no da tregua en Mendoza. Una masa de aire antártico ingresará al país hoy y afectará prácticamente todo el país en los días siguientes, con un impacto especialmente intenso sobre la región de Cuyo. Con la ola polar, las temperaturas podrían desplomarse hasta los 12 grados bajo cero y se esperan nevadas en zonas bajas de la provincia.
Ola polar en Mendoza
El avance de esta ola polar seguirá una trayectoria clara: hoy afectará principalmente a la Patagonia, mientras que entre el miércoles y el jueves la masa de aire antártico alcanzará la franja central y norte del país. Para Mendoza, los días más críticos serán precisamente el 1° y el 2 de julio, cuando las temperaturas mínimas oscilarán entre -12°C y 0°C, con máximas que no superarán los 7°C.
En el extremo sur del país, la situación será aún más extrema. En partes de la meseta patagónica las temperaturas podrían descender por debajo de los -20°C, lo que convierte a este episodio en uno de los eventos de frío más intensos del año en el territorio nacional.
"Por su parte en el centro-este y norte del país se esperan los días más fríos entre el miércoles 1° y el viernes 3 de julio, con temperaturas mínimas entre -8 y0'C en la parte central, y entre -2 y 8°C en el norte, y temperaturas máximas entre 6 y 12°C en la franja central, y entre 10 y 18°C en el norte", explica el informe.
Cuándo y dónde nevará
El miércoles también será el día clave para las precipitaciones. Las nevadas más importantes de esta ola polar se registrarán sobre el centro y sur del oeste de Mendoza y la meseta neuquina, con acumulaciones estimadas de entre 5 y 15 centímetros, aunque en puntos específicos esas cifras podrían superarse. La nieve también alcanzará zonas de las sierras cordobesas, San Luis y el Noroeste argentino.
Según los modelos, se esperan nevadas en alta montaña, el Valle de Uco, Malargüe y el oeste de San Rafael. Por el momento, está descartada la posibilidad de nieve en el llano y en el Gran Mendoza. En el mismo sentido, el pronóstico de Contingencias Clímaticas solo indica nevadas para el miércoles en la cordillera y algunos sectores de la precordillera.
Ante la llegada del aire antártico, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, evitar exposición prolongada al frío, asegurar las cañerías ante el riesgo de heladas y extremar los cuidados al conducir en rutas y pasos de montaña donde la nieve y el hielo pueden complicar la circulación.