Jubilaciones Anses: cuánto cobra la mínima en septiembre

Anses aplicará un aumento del 2,11% en septiembre, lo que situará el haber mínimo en $428.633,20, sumado a un bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en septiembre un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones, calculado a partir de la inflación registrada en julio. Según informó el Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mes fue del 2,11%, por lo que ese será el porcentaje de actualización de los haberes previsionales.

Con este incremento, la jubilación mínima del régimen previsional general quedará en $428.633,20. A este monto se suma el bono de refuerzo de $70.000, por lo que quienes reciben el haber mínimo cobrarán un total de $498.633,20 en septiembre. Sin embargo, tras los descuentos de PAMI el haber quedará en $485.774,20 aproximadamente. En tanto, el haber máximo alcanzará los $2.884.295,54.

Indec comunicó que el Índice de Precios al Consumidor fue de 2,11% en julio. Foto: Anses Otros aumentos en septiembre El incremento del 2,11% en septiembre también impactará en otras prestaciones del sistema previsional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $342.906,56, monto que al sumar el bono de $70.000 llegará a $412.906,56 en bruto y a $402.619,36 tras los descuentos. Por su parte, la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral ascenderá a $300.043,24, alcanzando un total bruto de $370.043,24 con el refuerzo.

Cómo se calcula el aumento Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses se ajustan mensualmente según la fórmula de movilidad fijada por el Decreto 274/24. Este esquema toma como referencia para los reajustes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás.