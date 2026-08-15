Jubilaciones Anses: cuánto cobra la mínima en septiembre
Anses aplicará un aumento del 2,11% en septiembre, lo que situará el haber mínimo en $428.633,20, sumado a un bono de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en septiembre un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones, calculado a partir de la inflación registrada en julio. Según informó el Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mes fue del 2,11%, por lo que ese será el porcentaje de actualización de los haberes previsionales.
Con este incremento, la jubilación mínima del régimen previsional general quedará en $428.633,20. A este monto se suma el bono de refuerzo de $70.000, por lo que quienes reciben el haber mínimo cobrarán un total de $498.633,20 en septiembre. Sin embargo, tras los descuentos de PAMI el haber quedará en $485.774,20 aproximadamente. En tanto, el haber máximo alcanzará los $2.884.295,54.
Otros aumentos en septiembre
El incremento del 2,11% en septiembre también impactará en otras prestaciones del sistema previsional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $342.906,56, monto que al sumar el bono de $70.000 llegará a $412.906,56 en bruto y a $402.619,36 tras los descuentos. Por su parte, la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral ascenderá a $300.043,24, alcanzando un total bruto de $370.043,24 con el refuerzo.
Cómo se calcula el aumento
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses se ajustan mensualmente según la fórmula de movilidad fijada por el Decreto 274/24. Este esquema toma como referencia para los reajustes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás.
En cuanto al bono de $70.000, si bien aún no está confirmado, se espera que el Gobierno formalice su otorgamiento días antes de anunciar el calendario de pagos. Para los jubilados que perciben más del haber mínimo, el beneficio se liquidará de forma proporcional hasta alcanzar el tope fijado para el haber con refuerzo.