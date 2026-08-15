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Anses en agosto: el calendario actualizado después del feriado del lunes 17

El feriado del lunes 17 interrumpe los depósitos: jubilaciones mínimas y AUH retoman el martes 18, según la terminación del DNI de cada titular en todo el país.

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El feriado del 17 de agosto interrumpe el calendario de pagos y desplaza parte del cronograma al martes 18.

El feriado del 17 de agosto interrumpe el calendario de pagos y desplaza parte del cronograma al martes 18.

Walter Moreno/Mdz

La pausa bancaria del lunes 17 de agosto marca un corte en el calendario de Anses y obliga a prestar atención a las fechas posteriores al fin de semana largo. Los pagos que comenzaron el lunes 10 no se acreditarán durante el feriado y continuarán desde el martes 18, de acuerdo con la prestación y la terminación del DNI.

El 17 de agosto es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Por ese motivo, el cronograma oficial no contempla depósitos ese día. El cambio alcanza especialmente a jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, además de los titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo. En todos esos casos, los documentos terminados en 5 pasan directamente al martes 18.

Jubilaciones mínimas, AUH y AUE: las fechas confirmadas

Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas son: DNI terminado en 0, lunes 10; en 1, martes 11; en 2, miércoles 12; en 3, jueves 13; y en 4, viernes 14. Después del feriado, cobran los documentos finalizados en 5 el martes 18, en 6 el miércoles 19, en 7 el jueves 20, en 8 el viernes 21 y en 9 el lunes 24.

El mismo esquema se aplica durante agosto a la AUH, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo. De esta manera, ninguna de esas prestaciones tiene una fecha asignada para el lunes 17. El cronograma puede verificarse en el servicio oficial de consulta.

Anses iniciar&aacute; una nueva semana de pagos con varias prestaciones.

Anses iniciará una nueva semana de pagos con varias prestaciones.

PNC, haberes superiores y prestación por Desempleo

Las Pensiones No Contributivas completaron su calendario antes del fin de semana largo: los DNI terminados en 0 y 1 cobraron el 10; 2 y 3, el 11; 4 y 5, el 12; 6 y 7, el 13; y 8 y 9, el 14. Para quienes reciben una jubilación o pensión superior al haber mínimo, los pagos comenzarán el martes 25 con los documentos terminados en 0 y 1. Seguirán el 26 para 2 y 3; el 27 para 4 y 5; el 28 para 6 y 7; y el lunes 31 para 8 y 9. La prestación por Desempleo se abonará del 24 al 28, también según el último número del DNI. La Asignación por Prenatal dejó para el martes 18 únicamente a los documentos terminados en 8 y 9, mientras que las asignaciones de pago único continúan vigentes del 11 de agosto al 11 de septiembre.

Los haberes incorporan en agosto una movilidad del 1,89%, calculada a partir del Índice de Precios al Consumidor de junio. La Resolución 232/2026 de Anses fijó la jubilación mínima en $419.775,93 y el haber máximo en $2.824.694,49. La Pensión Universal para el Adulto Mayor quedó en $335.820,74. A esos valores se suma el bono previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios alcanzados. En el caso de una jubilación mínima con el refuerzo completo, el ingreso total del mes llega a $489.775,93.

Cómo confirmar la fecha y el lugar de cobro

Antes de dirigirse a una sucursal bancaria, cada titular puede confirmar su fecha en el servicio oficial de Anses. El trámite es gratuito, se realiza por internet y permite verificar el día y el medio de cobro utilizando los datos solicitados por el sistema.

También puede revisarse el calendario general según la prestación y la terminación del documento. La consulta individual resulta especialmente útil en meses con feriados, porque evita confundir la fecha de acreditación con el primer día hábil posterior o con cronogramas correspondientes a otros beneficios. Una vez depositado, el dinero permanece disponible en la cuenta y no es necesario retirarlo durante la misma jornada.

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