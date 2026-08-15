Anses en agosto: el calendario actualizado después del feriado del lunes 17

El feriado del lunes 17 interrumpe los depósitos: jubilaciones mínimas y AUH retoman el martes 18, según la terminación del DNI de cada titular en todo el país.

La pausa bancaria del lunes 17 de agosto marca un corte en el calendario de Anses y obliga a prestar atención a las fechas posteriores al fin de semana largo. Los pagos que comenzaron el lunes 10 no se acreditarán durante el feriado y continuarán desde el martes 18, de acuerdo con la prestación y la terminación del DNI.

El 17 de agosto es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Por ese motivo, el cronograma oficial no contempla depósitos ese día. El cambio alcanza especialmente a jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, además de los titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo. En todos esos casos, los documentos terminados en 5 pasan directamente al martes 18.

Jubilaciones mínimas, AUH y AUE: las fechas confirmadas Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas son: DNI terminado en 0, lunes 10; en 1, martes 11; en 2, miércoles 12; en 3, jueves 13; y en 4, viernes 14. Después del feriado, cobran los documentos finalizados en 5 el martes 18, en 6 el miércoles 19, en 7 el jueves 20, en 8 el viernes 21 y en 9 el lunes 24.

El mismo esquema se aplica durante agosto a la AUH, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo. De esta manera, ninguna de esas prestaciones tiene una fecha asignada para el lunes 17. El cronograma puede verificarse en el servicio oficial de consulta.

Anses iniciará una nueva semana de pagos con varias prestaciones. MDZ PNC, haberes superiores y prestación por Desempleo Las Pensiones No Contributivas completaron su calendario antes del fin de semana largo: los DNI terminados en 0 y 1 cobraron el 10; 2 y 3, el 11; 4 y 5, el 12; 6 y 7, el 13; y 8 y 9, el 14. Para quienes reciben una jubilación o pensión superior al haber mínimo, los pagos comenzarán el martes 25 con los documentos terminados en 0 y 1. Seguirán el 26 para 2 y 3; el 27 para 4 y 5; el 28 para 6 y 7; y el lunes 31 para 8 y 9. La prestación por Desempleo se abonará del 24 al 28, también según el último número del DNI. La Asignación por Prenatal dejó para el martes 18 únicamente a los documentos terminados en 8 y 9, mientras que las asignaciones de pago único continúan vigentes del 11 de agosto al 11 de septiembre.