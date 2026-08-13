AUH de Anses: de cuánto es el aumento de septiembre tras el dato de inflación

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,1% en septiembre, luego de que el Indec informara la inflación de julio. La actualización también alcanza a las asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que paga Anses .

Con el incremento previsto por la fórmula de movilidad vigente, los valores de las principales asignaciones quedan de la siguiente manera:

Cómo quedan los montos de la AUH en septiembre. Foto: Archivo MDZ

Anses retiene el 20% del monto mensual hasta que se presente la Libreta AUH, por lo que el pago en mano será:

El porcentaje retenido se paga una vez que se acredita la escolaridad, los controles de salud y el calendario de vacunación mediante la presentación de la Libreta.

Desde marzo de 2024, las prestaciones de Anses se actualizan todos los meses según la inflación publicada por el INDEC.

Como el IPC de julio fue del 2,1%, ese porcentaje es el que se aplicará sobre la AUH y el resto de las asignaciones durante septiembre.

Qué beneficios pueden sumar los titulares de AUH

Además del haber mensual, quienes cobran la AUH pueden acceder a otros beneficios, entre ellos: