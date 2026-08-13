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AUH de Anses: de cuánto es el aumento de septiembre tras el dato de inflación
Tras conocerse la inflación de julio, Anses aplicará un aumento del 2,1% en la AUH desde septiembre. Cómo quedan los nuevos montos y cuánto se cobrará.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,1% en septiembre, luego de que el Indec informara la inflación de julio. La actualización también alcanza a las asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que paga Anses.
AUH de Anses: los nuevos montos de septiembre
Con el incremento previsto por la fórmula de movilidad vigente, los valores de las principales asignaciones quedan de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.030,03.
- AUH por Discapacidad: $501.036,93.
- Asignación Familiar por Hijo: $76.839,21.
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $240.449,13.
Cuánto cobrarán los titulares de la AUH
Anses retiene el 20% del monto mensual hasta que se presente la Libreta AUH, por lo que el pago en mano será:
- AUH: $123.224,02.
- Asignación por Embarazo: $123.224,02.
- AUH por Discapacidad: $400.829,54.
El porcentaje retenido se paga una vez que se acredita la escolaridad, los controles de salud y el calendario de vacunación mediante la presentación de la Libreta.
Por qué aumenta la AUH en septiembre
Desde marzo de 2024, las prestaciones de Anses se actualizan todos los meses según la inflación publicada por el INDEC.
Como el IPC de julio fue del 2,1%, ese porcentaje es el que se aplicará sobre la AUH y el resto de las asignaciones durante septiembre.
Qué beneficios pueden sumar los titulares de AUH
Además del haber mensual, quienes cobran la AUH pueden acceder a otros beneficios, entre ellos:
- El cobro del 20% retenido, una vez presentada la Libreta AUH.
- El Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con hijos de hasta 3 años para reforzar la alimentación infantil.