Cómo presentar la Libreta AUH en Anses para cobrar el 20% retenido

La presentación de la Libreta de Asignación Universal en Anses es un requisito clave para que los titulares de la AUH puedan percibir el 20% acumulado en 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene habilitado hasta el 31 de diciembre el trámite para que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) puedan cobrar el 20% retenido en 2025 mediante la presentación de la Libreta AUH.

La Libreta de Asignación Universal reúne información sobre los controles de salud, vacunación y educación de los menores. Además de ser un requisito para acreditar el cumplimiento de las condiciones de la AUH, su presentación permite acceder al 20% acumulado y es necesaria para cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Cómo presentar la Libreta AUH en Anses Ingresá a mi Anses: accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde la web o la aplicación.

Consultá la Libreta AUH: entrá en Hijos > Libreta AUH y revisá qué datos de educación, salud y vacunación faltan completar.

Generá el formulario: seleccioná “Generar Libreta” y descargá el documento.

Completá y firmá la Libreta: imprimí el formulario y llevalo a la escuela o al centro de salud para que completen y firmen las secciones correspondientes.

Sacale una foto: la imagen debe ser clara, mostrar las cuatro esquinas del formulario y pesar menos de 3 MB, en formato JPG.

Subila a mi Anses: volvé a ingresar en Hijos > Libreta AUH, cargá la foto del formulario completo y enviá la presentación. El trámite puede realizarse hasta el 31 de diciembre. Prensa Anses Cuánto es el monto retenido de la Anses Con la presentación de la Libreta AUH, los beneficiarios pueden acceder al 20% retenido durante 2025. El monto no es igual para todos, ya que depende de lo que cada familia haya cobrado durante ese período.