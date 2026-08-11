Cómo presentar la Libreta AUH en Anses para cobrar el 20% retenido
La presentación de la Libreta de Asignación Universal en Anses es un requisito clave para que los titulares de la AUH puedan percibir el 20% acumulado en 2025.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene habilitado hasta el 31 de diciembre el trámite para que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) puedan cobrar el 20% retenido en 2025 mediante la presentación de la Libreta AUH.
La Libreta de Asignación Universal reúne información sobre los controles de salud, vacunación y educación de los menores. Además de ser un requisito para acreditar el cumplimiento de las condiciones de la AUH, su presentación permite acceder al 20% acumulado y es necesaria para cobrar la Ayuda Escolar Anual.
Cómo presentar la Libreta AUH en Anses
- Ingresá a mi Anses: accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde la web o la aplicación.
- Consultá la Libreta AUH: entrá en Hijos > Libreta AUH y revisá qué datos de educación, salud y vacunación faltan completar.
- Generá el formulario: seleccioná “Generar Libreta” y descargá el documento.
- Completá y firmá la Libreta: imprimí el formulario y llevalo a la escuela o al centro de salud para que completen y firmen las secciones correspondientes.
- Sacale una foto: la imagen debe ser clara, mostrar las cuatro esquinas del formulario y pesar menos de 3 MB, en formato JPG.
- Subila a mi Anses: volvé a ingresar en Hijos > Libreta AUH, cargá la foto del formulario completo y enviá la presentación.
Cuánto es el monto retenido de la Anses
Con la presentación de la Libreta AUH, los beneficiarios pueden acceder al 20% retenido durante 2025. El monto no es igual para todos, ya que depende de lo que cada familia haya cobrado durante ese período.
El importe puede consultarse de manera personal a través de los canales oficiales de Anses. Una vez presentada la Libreta y cumplidos los requisitos, el pago suele acreditarse dentro de los 60 días.