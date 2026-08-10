Beca Progresar: Anses abrió la segunda convocatoria y así podés inscribirte

Anses abrió la segunda convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio. Quiénes pueden acceder y cómo realizar la inscripción.

La Beca Progresar de Anses está destinada a estudiantes que buscan completar sus estudios secundarios.

La Anses abrió una nueva convocatoria para inscribirse a la Beca Progresar Obligatorio, un programa destinado a estudiantes que deben completar sus estudios secundarios.

Se trata del segundo período de inscripción de 2026, que estará habilitado desde este lunes 10 de agosto hasta el 4 de septiembre. En esta instancia deberán anotarse quienes no pudieron hacerlo durante la primera convocatoria o aquellos estudiantes cuya solicitud fue rechazada.

Quiénes pueden acceder a la Beca Progresar: requisitos Para acceder a la Beca Progresar Obligatorio es necesario cumplir con una serie de condiciones:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI.

Tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

La suma de los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no debe superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Esta condición no se aplica a jóvenes titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.

Ser alumno regular.

Participar en las actividades complementarias que determine el programa.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso, de acuerdo con el grupo de edad. El monto de las Becas Progresar alcanza los $35.000 mensuales. Foto: Anses Cómo inscribirse a la Beca Progresar Obligatorio Para realizar la inscripción es necesario contar con una cuenta activa de Mi Argentina y ser titular de una caja de ahorro o billetera virtual para recibir el beneficio.

Una vez que la cuenta esté habilitada, se debe ingresar al sitio oficial de Progresar y seleccionar la línea correspondiente en la sección “Ingreso e inscripción por línea de beca”. Luego, el estudiante deberá ingresar con su CUIL y la contraseña de Mi Argentina.