Beca Progresar: Anses abrió la segunda convocatoria y así podés inscribirte
Anses abrió la segunda convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio. Quiénes pueden acceder y cómo realizar la inscripción.
La Anses abrió una nueva convocatoria para inscribirse a la Beca Progresar Obligatorio, un programa destinado a estudiantes que deben completar sus estudios secundarios.
Se trata del segundo período de inscripción de 2026, que estará habilitado desde este lunes 10 de agosto hasta el 4 de septiembre. En esta instancia deberán anotarse quienes no pudieron hacerlo durante la primera convocatoria o aquellos estudiantes cuya solicitud fue rechazada.
Quiénes pueden acceder a la Beca Progresar: requisitos
Para acceder a la Beca Progresar Obligatorio es necesario cumplir con una serie de condiciones:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI.
- Tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.
- La suma de los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no debe superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Esta condición no se aplica a jóvenes titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.
- Ser alumno regular.
- Participar en las actividades complementarias que determine el programa.
- Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso, de acuerdo con el grupo de edad.
Cómo inscribirse a la Beca Progresar Obligatorio
Para realizar la inscripción es necesario contar con una cuenta activa de Mi Argentina y ser titular de una caja de ahorro o billetera virtual para recibir el beneficio.
Una vez que la cuenta esté habilitada, se debe ingresar al sitio oficial de Progresar y seleccionar la línea correspondiente en la sección “Ingreso e inscripción por línea de beca”. Luego, el estudiante deberá ingresar con su CUIL y la contraseña de Mi Argentina.
Al ingresar, el sistema completará automáticamente los datos personales. Después será necesario responder una encuesta y completar la información académica solicitada. Una vez revisados los datos, se debe enviar el formulario para finalizar la inscripción.