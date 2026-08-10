Presenta:

Sociedad

|

Anses

Beca Progresar: Anses abrió la segunda convocatoria y así podés inscribirte

Anses abrió la segunda convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio. Quiénes pueden acceder y cómo realizar la inscripción.

MDZ Sociedad

La Beca Progresar de Anses está destinada a estudiantes que buscan completar sus estudios secundarios.

La Beca Progresar de Anses está destinada a estudiantes que buscan completar sus estudios secundarios.

Anses

La Anses abrió una nueva convocatoria para inscribirse a la Beca Progresar Obligatorio, un programa destinado a estudiantes que deben completar sus estudios secundarios.

Se trata del segundo período de inscripción de 2026, que estará habilitado desde este lunes 10 de agosto hasta el 4 de septiembre. En esta instancia deberán anotarse quienes no pudieron hacerlo durante la primera convocatoria o aquellos estudiantes cuya solicitud fue rechazada.

Quiénes pueden acceder a la Beca Progresar: requisitos

Para acceder a la Beca Progresar Obligatorio es necesario cumplir con una serie de condiciones:

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI.
  • Tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.
  • La suma de los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no debe superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Esta condición no se aplica a jóvenes titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.
  • Ser alumno regular.
  • Participar en las actividades complementarias que determine el programa.
  • Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
  • Contar con el esquema de vacunación completo o en curso, de acuerdo con el grupo de edad.
El monto de las Becas Progresar alcanza los $35.000 mensuales. Foto: Anses

El monto de las Becas Progresar alcanza los $35.000 mensuales. Foto: Anses

Cómo inscribirse a la Beca Progresar Obligatorio

Para realizar la inscripción es necesario contar con una cuenta activa de Mi Argentina y ser titular de una caja de ahorro o billetera virtual para recibir el beneficio.

Una vez que la cuenta esté habilitada, se debe ingresar al sitio oficial de Progresar y seleccionar la línea correspondiente en la sección “Ingreso e inscripción por línea de beca”. Luego, el estudiante deberá ingresar con su CUIL y la contraseña de Mi Argentina.

Al ingresar, el sistema completará automáticamente los datos personales. Después será necesario responder una encuesta y completar la información académica solicitada. Una vez revisados los datos, se debe enviar el formulario para finalizar la inscripción.

Archivado en

Notas Relacionadas