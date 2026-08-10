Anses: quiénes cobran este lunes 10 de agosto y cuánto reciben

La Anses inicia este lunes 10 de agosto una parte importante de su calendario de pagos correspondiente al octavo mes del año. Durante la jornada cobrarán jubilados y pensionados con determinados documentos, además de beneficiarios de asignaciones y Pensiones No Contributivas, según el cronograma previsto para agosto.

De acuerdo con el cronograma previsto para agosto, este lunes recibirán sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 0. También será el turno de quienes cobran Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos finalizados en 0 y 1.

El calendario continuará el martes 11 de agosto con nuevas terminaciones de documento y avanzará durante toda la semana. En el caso de las jubilaciones mínimas, los pagos se extenderán hasta el lunes 24, mientras que quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el martes 25.

La Anses abonará las prestaciones de agosto con un aumento del 1,89% y el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima.

Los pagos de agosto llegan con un aumento del 1,89% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización surge de la fórmula de movilidad y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor de junio. La Anses confirmó oficialmente ese porcentaje para las prestaciones del mes.

Con el incremento, la jubilación mínima asciende a $419.775,93. A ese monto se suma el bono de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo, por lo que el ingreso total alcanza los $489.775,93.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), por su parte, llega a $405.820,74 incluyendo el bono, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzan los $363.843,15 con el refuerzo.

En cuanto a las asignaciones, la AUH se ubica en $150.848, la AUH por Hijo con Discapacidad en $491.173 y la Asignación Familiar por Hijo en $75.433 para el primer rango de ingresos. Todos los pagos se realizan según las fechas establecidas en el calendario de la Anses.