Qué hacer si Anses no cumple una sentencia judicial y qué multas puede recibir el organismo

La aplicación de una sanción económica diaria contra la Anses por incumplir una sentencia judicial volvió a poner el foco sobre las demoras en el pago de reajustes previsionales y podría convertirse en un antecedente para miles de jubilados que esperan el cumplimiento de fallos favorables.

La decisión judicial, que impone una multa diaria al organismo previsional mientras continúe sin ejecutar una sentencia firme, marca un precedente que especialistas consideran relevante para los procesos previsionales en Argentina.

La medida busca presionar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que cumpla con resoluciones judiciales que ordenan recalcular haberes o pagar retroactivos, una problemática que desde hace años genera un elevado nivel de litigiosidad en el sistema previsional argentino.

Abogados previsionalistas sostienen que este tipo de resoluciones fortalece la posición de los jubilados cuyos expedientes permanecen sin cumplimiento pese a contar con sentencia firme.

En ese contexto, la aplicación de multas coercitivas —conocidas en el ámbito judicial como "astreintes"— tiene como objetivo que el organismo ejecute lo ordenado por los tribunales y evite prolongar indefinidamente los procesos.

Según especialistas, si otros jueces adoptan el mismo criterio, podrían incrementarse los pedidos de sanciones económicas contra la Anses en casos donde existan demoras injustificadas.

El problema de las sentencias sin ejecutar

Uno de los principales reclamos de los jubilados es que obtener una sentencia favorable no siempre significa cobrar de manera inmediata.

En numerosos expedientes, los beneficiarios deben esperar largos períodos para que el organismo liquide correctamente los nuevos haberes y abone las diferencias acumuladas, situación que ha generado reiteradas controversias judiciales. La propia normativa de Anses contempla procedimientos para el reajuste de haberes y el cumplimiento de fallos judiciales.

Aunque la multa fue impuesta en un expediente particular, especialistas consideran que el criterio adoptado podría ser invocado en causas similares por jubilados que atraviesan demoras en la ejecución de sentencias.

De consolidarse esta tendencia, la Anses podría enfrentar un incremento de pedidos judiciales para aplicar sanciones económicas cada vez que incumpla resoluciones firmes, además de los reclamos por reajustes y retroactivos.