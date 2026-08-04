Jubilados de Anses: los nuevos montos y qué pasa con el bono de $70.000

Agosto llega con una nueva actualización para quienes cobran jubilaciones y pensiones administradas por Anses . El incremento será del 1,89% y llevará el haber mínimo a $419.775,93. Sin embargo, existe una diferencia clave frente a los meses anteriores: el bono de $70.000 todavía no tiene confirmación normativa para este período.

La suba quedó establecida por la Resolución 232/2026 de Anses y responde a la inflación de junio informada por el Indec . Desde julio de 2024, las prestaciones previsionales se actualizan todos los meses siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor con dos meses de rezago. El mecanismo es automático para los haberes y no depende de una nueva decisión mensual del Gobierno. En esta oportunidad, el porcentaje comenzó a aplicarse sobre los pagos correspondientes a agosto.

Con la movilidad aplicada, la jubilación mínima pasa a $419.775,93. El haber máximo queda fijado en $2.824.694,49, mientras que la Prestación Básica Universal asciende a $192.028,32. La Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente al 80% de la mínima, será de $335.820,74.

En el caso de las pensiones no contributivas por vejez, cuyo valor corresponde al 70% del haber mínimo, el importe alcanza los $293.843,15. Estas cifras representan el ingreso previsional básico y no incluyen eventuales pagos extraordinarios. La liquidación final también puede presentar diferencias por descuentos, suplementos o conceptos particulares de cada beneficiario.

El adicional de $70.000 no forma parte de la fórmula de movilidad y necesita un decreto específico para abonarse cada mes. El Gobierno lo otorgó en julio mediante el Decreto 532/2026 a jubilados con el haber mínimo, titulares de la PUAM y beneficiarios de determinadas pensiones no contributivas.

Anses

También dispuso un pago proporcional para quienes superaban la mínima, pero no alcanzaban la suma del haber básico más el bono. La norma estableció que el refuerzo no era remunerativo, no sufría descuentos y no se computaba para otros conceptos. Sin embargo, su alcance se limita expresamente a julio y no permite considerar automáticamente aprobado el pago de agosto.

El aumento para la AUH y las asignaciones familiares

Las asignaciones familiares y universales también siguen el esquema de actualización mensual vinculado con la inflación. Por ese motivo, la movilidad correspondiente a agosto es igualmente del 1,89%. El ajuste alcanza, entre otras prestaciones, a la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares del sistema contributivo.

Los valores y topes de cada categoría varían según el tipo de prestación, la zona de residencia y los ingresos del grupo familiar. En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, Anses abona mensualmente el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta que se cumplen los requisitos anuales correspondientes.

La diferencia entre el aumento y el bono resulta central para calcular cuánto cobrará cada beneficiario. El 1,89% ya está incorporado a los haberes porque fue oficializado en el Boletín Oficial. El refuerzo, en cambio, solo podrá sumarse si se publica una norma que determine su monto, alcance y condiciones. Hasta entonces, el ingreso confirmado para una jubilación mínima es de $419.775,93 y para la PUAM, de $335.820,74. Los titulares pueden consultar su fecha y lugar de pago mediante Mi Anses o el servicio oficial “Cuándo y dónde cobro”, utilizando el CUIL o número de beneficio.