Anses: cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en agosto de 2026
Anses detalló los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar para agosto, con ajustes según la cantidad de hijos en cada hogar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) paga durante agosto un complemento conocido como Tarjeta Alimentar o Prestación Alimentar junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones.
La Tarjeta Alimentar es una ayuda económica mensual otorgada por el Estado nacional a través de Anses con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. Este beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas, sin incluir bebidas alcohólicas.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar
Este beneficio está dirigido a los siguientes grupos:
- Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
- Personas que cobren la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.
- Titulares de una Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos.
Cuál es el monto de la Tarjeta Alimentar en agosto de 2026
Los montos de la Prestación Alimentar varían según la cantidad de hijos del grupo familiar. Durante agosto de 2026, las personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y las familias con un hijo reciben $72.250. En tanto, quienes tienen dos hijos perciben $113.299, mientras que los hogares con tres o más hijos cobran $149.425.
Calendario de pagos de agosto
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
- DNI terminados en 0: 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 24 de agosto.
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 24 de agosto.