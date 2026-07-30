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Jubilados, AUH y pensionados: así quedaría el calendario de pagos de Anses en agosto

Anses ya dio a conocer el calendario de pagos de agosto para jubilados, pensionados, AUH y otras prestaciones con aumento por inflación.

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Anses comenzará los pagos de agosto según la terminación del DNI para jubilados, pensionados y asignaciones.

Anses comenzará los pagos de agosto según la terminación del DNI para jubilados, pensionados y asignaciones.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Durante este mes, las prestaciones se abonarán con un aumento del 1,89%, porcentaje que surge de la inflación de junio informada por el Indec.

El incremento alcanza a las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga el organismo previsional. Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El calendario de agosto incluye el aumento del 1,89% por inflaci&oacute;n.

El calendario de agosto incluye el aumento del 1,89% por inflación.

El cronograma además de incluir a jubilados y pensionados, contempla beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las asignaciones familiares y la Prestación por Desempleo, entre otras.

Cabe recordar que el calendario tendrá una interrupción por el feriado nacional del lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Por ese motivo, los pagos previstos para esa jornada se trasladan a los días siguientes.

Calendario de pagos de Anses para agosto de 2026

Jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo

  • 10 de agosto: DNI finalizados en 0.
  • 11 de agosto: DNI finalizados en 1.
  • 12 de agosto: DNI finalizados en 2.
  • 13 de agosto: DNI finalizados en 3.
  • 14 de agosto: DNI finalizados en 4.
  • 18 de agosto: DNI finalizados en 5.
  • 19 de agosto: DNI finalizados en 6.
  • 20 de agosto: DNI finalizados en 7.
  • 21 de agosto: DNI finalizados en 8.
  • 24 de agosto: DNI finalizados en 9.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

  • 25 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.
  • 26 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.
  • 27 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.
  • 28 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.
  • 31 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • 10 de agosto: DNI terminados en 0.
  • 11 de agosto: DNI terminados en 1.
  • 12 de agosto: DNI terminados en 2.
  • 13 de agosto: DNI terminados en 3.
  • 14 de agosto: DNI terminados en 4.
  • 18 de agosto: DNI terminados en 5.
  • 19 de agosto: DNI terminados en 6.
  • 20 de agosto: DNI terminados en 7.
  • 21 de agosto: DNI terminados en 8.
  • 24 de agosto: DNI terminados en 9.

Asignación por Embarazo (AUE)

  • 10 de agosto: DNI terminados en 0.
  • 11 de agosto: DNI terminados en 1.
  • 12 de agosto: DNI terminados en 2.
  • 13 de agosto: DNI terminados en 3.
  • 14 de agosto: DNI terminados en 4.
  • 18 de agosto: DNI terminados en 5.
  • 19 de agosto: DNI terminados en 6.
  • 20 de agosto: DNI terminados en 7.
  • 21 de agosto: DNI terminados en 8.
  • 24 de agosto: DNI terminados en 9.

Asignación por Prenatal

  • 11 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.
  • 12 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.
  • 13 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.
  • 14 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.
  • 18 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de DNI: cobran el primer día del calendario de pagos.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

  • Todas las terminaciones de DNI: desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • 10 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.
  • 11 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.
  • 12 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.
  • 13 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.
  • 14 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.

Asignaciones Familiares de PNC

  • Todas las terminaciones de DNI: desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo

  • 24 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.
  • 25 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.
  • 26 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.
  • 27 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.
  • 28 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.

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