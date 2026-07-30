Jubilados, AUH y pensionados: así quedaría el calendario de pagos de Anses en agosto

Anses ya dio a conocer el calendario de pagos de agosto para jubilados, pensionados, AUH y otras prestaciones con aumento por inflación.

Anses comenzará los pagos de agosto según la terminación del DNI para jubilados, pensionados y asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Durante este mes, las prestaciones se abonarán con un aumento del 1,89%, porcentaje que surge de la inflación de junio informada por el Indec.

El incremento alcanza a las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga el organismo previsional. Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El calendario de agosto incluye el aumento del 1,89% por inflación. NA El cronograma además de incluir a jubilados y pensionados, contempla beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las asignaciones familiares y la Prestación por Desempleo, entre otras.

Cabe recordar que el calendario tendrá una interrupción por el feriado nacional del lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Por ese motivo, los pagos previstos para esa jornada se trasladan a los días siguientes.