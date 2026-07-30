Jubilados, AUH y pensionados: así quedaría el calendario de pagos de Anses en agosto
Anses ya dio a conocer el calendario de pagos de agosto para jubilados, pensionados, AUH y otras prestaciones con aumento por inflación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Durante este mes, las prestaciones se abonarán con un aumento del 1,89%, porcentaje que surge de la inflación de junio informada por el Indec.
El incremento alcanza a las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga el organismo previsional. Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
El cronograma además de incluir a jubilados y pensionados, contempla beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las asignaciones familiares y la Prestación por Desempleo, entre otras.
Cabe recordar que el calendario tendrá una interrupción por el feriado nacional del lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Por ese motivo, los pagos previstos para esa jornada se trasladan a los días siguientes.
Calendario de pagos de Anses para agosto de 2026
Jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo
- 10 de agosto: DNI finalizados en 0.
- 11 de agosto: DNI finalizados en 1.
- 12 de agosto: DNI finalizados en 2.
- 13 de agosto: DNI finalizados en 3.
- 14 de agosto: DNI finalizados en 4.
- 18 de agosto: DNI finalizados en 5.
- 19 de agosto: DNI finalizados en 6.
- 20 de agosto: DNI finalizados en 7.
- 21 de agosto: DNI finalizados en 8.
- 24 de agosto: DNI finalizados en 9.
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
- 25 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.
- 26 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.
- 27 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.
- 28 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.
- 31 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- 10 de agosto: DNI terminados en 0.
- 11 de agosto: DNI terminados en 1.
- 12 de agosto: DNI terminados en 2.
- 13 de agosto: DNI terminados en 3.
- 14 de agosto: DNI terminados en 4.
- 18 de agosto: DNI terminados en 5.
- 19 de agosto: DNI terminados en 6.
- 20 de agosto: DNI terminados en 7.
- 21 de agosto: DNI terminados en 8.
- 24 de agosto: DNI terminados en 9.
Asignación por Embarazo (AUE)
- 10 de agosto: DNI terminados en 0.
- 11 de agosto: DNI terminados en 1.
- 12 de agosto: DNI terminados en 2.
- 13 de agosto: DNI terminados en 3.
- 14 de agosto: DNI terminados en 4.
- 18 de agosto: DNI terminados en 5.
- 19 de agosto: DNI terminados en 6.
- 20 de agosto: DNI terminados en 7.
- 21 de agosto: DNI terminados en 8.
- 24 de agosto: DNI terminados en 9.
Asignación por Prenatal
- 11 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.
- 12 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.
- 13 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.
- 14 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.
- 18 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de DNI: cobran el primer día del calendario de pagos.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
- Todas las terminaciones de DNI: desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- 10 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.
- 11 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.
- 12 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.
- 13 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.
- 14 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.
Asignaciones Familiares de PNC
- Todas las terminaciones de DNI: desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre.
Prestación por Desempleo
- 24 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.
- 25 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.
- 26 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.
- 27 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.
- 28 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.