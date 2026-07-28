Calendario de pagos de Anses: cuándo se cobra la AUH en agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para agosto. Tras la actualización acorde a la inflación, los titulares podrán consultar cuándo reciben el dinero según la terminación de su DNI.

El cronograma de pagos de la AUH comenzará el lunes 10 de agosto y se extenderá hasta el viernes 21, de acuerdo con el último número del DNI de cada beneficiario.

La AUH de Anses tendrá una actualización en agosto. Foto: Archivo MDZ

El pago se realizará de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada titular, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Además del calendario de pagos, los beneficiarios recibirán el monto actualizado de la AUH tras la aplicación de la movilidad correspondiente al mes.

Con el incremento del 1,9%, el valor de la prestación quedó fijado en $150.861,90 por hijo. Sin embargo, Anses deposita todos los meses solo el 80% del total, por lo que el monto de cobro directo es de $120.689,52 por menor.

En tanto, el 20% restante queda retenido y se entrega una vez al año, luego de la presentación de la Libreta AUH, donde se acredita el cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad.

Qué otros beneficios se cobran junto con la AUH

Los titulares de la AUH también pueden recibir en la misma fecha otros beneficios complementarios, como la Tarjeta Alimentar, que se acredita de manera automática según la cantidad de hijos que cumplan con los requisitos.

Los montos correspondientes son:

Familias con un hijo: $72.250 mensuales.

Familias con dos hijos: $113.299 mensuales.

Familias con tres o más hijos: $149.425 mensuales.

Además, los hogares con niños de hasta 3 años pueden acceder al Plus de los Mil Días, que se suma al pago habitual.