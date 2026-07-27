AUH de Anses: cuánto se cobra por hijo en agosto 2026

Anses aplicará un nuevo aumento en agosto. Conocé cuánto cobrará la AUH por hijo y cuál será el monto con la retención.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en agosto un nuevo aumento del 1,89% para las prestaciones sociales, en línea con la actualización mensual por movilidad. Entre los beneficios alcanzados se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), que tendrá nuevos montos a partir del próximo mes.

Como ocurre habitualmente, Anses no deposita la totalidad de la prestación. El organismo retiene el 20% del beneficio hasta que el titular presenta la Libreta AUH, documento que acredita los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes.

La Libreta AUH certifica que los niños cumplen con la escolaridad, las vacunas y los controles médicos. Foto: Shutterstock Cuánto cobra la AUH en agosto Con el incremento del 1,89%, la AUH ascenderá a $150.861,90 por hijo durante agosto. Sin embargo, debido a la retención del 20%, el organismo acreditará mensualmente el 80% del beneficio, por lo que las familias recibirán $120.689,52 por hijo.

Por su parte, quienes perciben la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad también recibirán el aumento por movilidad. En este caso, el monto de la prestación ascenderá a $491.173 por hijo.

Quiénes cobran el 100% de la AUH Algunos beneficiarios reciben el 100% de la AUH todos los meses. Esto ocurre cuando Anses puede verificar de manera automática el cumplimiento de los controles de salud y del calendario de vacunación de los niños de hasta 5 años, por lo que no aplica la retención mensual del 20%.