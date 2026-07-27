AUH de Anses: cuánto se cobra por hijo en agosto 2026
Anses aplicará un nuevo aumento en agosto. Conocé cuánto cobrará la AUH por hijo y cuál será el monto con la retención.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en agosto un nuevo aumento del 1,89% para las prestaciones sociales, en línea con la actualización mensual por movilidad. Entre los beneficios alcanzados se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), que tendrá nuevos montos a partir del próximo mes.
Como ocurre habitualmente, Anses no deposita la totalidad de la prestación. El organismo retiene el 20% del beneficio hasta que el titular presenta la Libreta AUH, documento que acredita los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes.
Cuánto cobra la AUH en agosto
Con el incremento del 1,89%, la AUH ascenderá a $150.861,90 por hijo durante agosto. Sin embargo, debido a la retención del 20%, el organismo acreditará mensualmente el 80% del beneficio, por lo que las familias recibirán $120.689,52 por hijo.
Por su parte, quienes perciben la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad también recibirán el aumento por movilidad. En este caso, el monto de la prestación ascenderá a $491.173 por hijo.
Quiénes cobran el 100% de la AUH
Algunos beneficiarios reciben el 100% de la AUH todos los meses. Esto ocurre cuando Anses puede verificar de manera automática el cumplimiento de los controles de salud y del calendario de vacunación de los niños de hasta 5 años, por lo que no aplica la retención mensual del 20%.
De todos modos, el cumplimiento de estos requisitos sigue siendo obligatorio. En caso de que el organismo no pueda validarlos automáticamente, será necesario presentar la Libreta AUH para acceder al monto retenido correspondiente.