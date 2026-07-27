Anses entra en la última semana del calendario de pagos: quiénes cobran este lunes 27 de julio

Anses continuará este lunes con el calendario de pagos de julio. Cobrarán jubilados que superan el haber mínimo y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. El cronograma se extenderá hasta el 29 de julio.

La última semana de julio comenzará con una nueva jornada del calendario de pagos de Anses. A diferencia de las primeras semanas del mes, cuando se concentraron la mayoría de las asignaciones familiares, ahora el cronograma está enfocado en los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y en las prestaciones que aún tienen fechas pendientes.

Durante este lunes 27 de julio, Anses acreditará los haberes de los jubilados y pensionados con documentos terminados en 4 y 5 que cobran por encima del haber mínimo. El organismo también avanzará con la Prestación por Desempleo, destinada en esta oportunidad a los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 6 y 7.

¿Qué pagos realiza Anses este lunes? Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 4 y 5 serán los principales beneficiarios de la jornada. Al mismo tiempo, cobrarán los titulares de la Prestación por Desempleo con documentos terminados en 6 y 7, de acuerdo con el calendario oficial difundido por Anses.

Los pagos del lunes alcanzarán a jubilados que superan el haber mínimo y a beneficiarios del Desempleo. Shutterstock Con los pagos de este lunes, el calendario de pagos de Anses quedará muy cerca de completarse. Solo restarán dos jornadas para finalizar el cronograma de julio, ya que el martes 28 cobrarán los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo cuyos DNI terminan en 6 y 7, además de los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con documentos finalizados en 8 y 9.