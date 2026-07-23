Anses: cómo cambiar la titularidad de la AUH a otro familiar

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) recordó que es posible cambiar la titularidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o del sistema de Asignaciones Familiares (SUAF) cuando el cuidado de un menor está a cargo de otra persona distinta de sus padres.

El trámite apunta a garantizar que el beneficio sea cobrado por quien efectivamente se ocupa del niño , niña o adolescente, en situaciones familiares donde hubo separaciones, ausencia de progenitores o cambios en la convivencia.

El mecanismo para realizar este cambio se denomina Adenda 63, una herramienta que permite reconocer al adulto responsable que convive con el menor y cubre sus necesidades cotidianas.

Este procedimiento no modifica el tipo de prestación que recibe el menor:

Lo único que cambia es quién percibe el dinero.

Quiénes pueden solicitarlo

El trámite está dirigido a familiares o referentes afectivos que tengan a su cargo el cuidado del menor, como:

Abuelos

Tíos

Hermanos mayores

Otros adultos responsables

Siempre deben poder acreditar la convivencia y el rol de cuidado diario.

Requisitos y documentación

Para iniciar la gestión, el solicitante debe presentar:

DNI del adulto responsable

DNI del menor

Partida de nacimiento

Documentación que demuestre convivencia y cuidado

Luego, el caso es evaluado según la normativa vigente antes de autorizar el cambio.

Cómo se realiza el trámite

El proceso se lleva adelante en dos etapas:

Inicio del trámiteSe realiza en organismos habilitados como el Ministerio de Capital Humano o áreas de niñez provinciales.

Finalización en ANSESCon la documentación elaborada (declaración jurada, informe técnico y nota de elevación), el solicitante debe concurrir a una oficina de Anses para completar el cambio de titularidad.

Cuando el cambio de titularidad lo solicita uno de los padres, no corresponde la Adenda 63. En esos casos, se debe utilizar el formulario específico para progenitores, ya que se trata de un trámite diferente.