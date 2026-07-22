Turnos de Anses: el paso a paso para seleccionar oficina y horario

Organizar una gestión presencial en Anses ya no obliga a concurrir a la dependencia vinculada con el domicilio registrado. El sistema de turnos permite buscar una oficina por provincia y seleccionar la sede más conveniente, una alternativa pensada para quienes trabajan, estudian, viajan o residen temporalmente en otra localidad.

La modalidad amplía las posibilidades al momento de reservar una cita, aunque no modifica los requisitos específicos de cada prestación. Antes de iniciar el procedimiento, conviene revisar si la gestión exige atención presencial o puede completarse desde mi Anses. También es necesario verificar la documentación solicitada para evitar demoras o una segunda visita.

El trámite comienza en el sitio oficial de Anses , dentro de la sección “Trámites y servicios”. Allí se debe ingresar en “Turnos” y seleccionar la opción destinada a solicitar una nueva cita. El sistema muestra las gestiones disponibles, entre ellas jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, desempleo, apoderados, Progresar y distintos reclamos administrativos.

Después de elegir la categoría correspondiente, se solicita el CUIL del titular y, según el caso, otros datos necesarios para identificar la prestación. La plataforma oficial mantiene un buscador que permite localizar cada procedimiento por su nombre.

Una vez cargado el CUIL, la plataforma muestra los datos de contacto registrados. Antes de avanzar, es importante comprobar que el teléfono y el correo electrónico sean correctos, ya que podrían utilizarse para enviar información relacionada con la cita. Luego aparece la alternativa “Buscar por provincia”, desde la cual se puede seleccionar una jurisdicción y consultar las dependencias habilitadas. De esta manera, la persona no queda limitada a la oficina asociada con su residencia. Tras elegir la sede, el sistema informa las fechas y los horarios disponibles para completar la reserva . La opción resulta útil para quienes se encuentran lejos de su ciudad habitual o tienen una dependencia más accesible cerca de su trabajo o lugar de estudio.

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Antes de confirmar, se recomienda revisar el tipo de trámite, la dirección de la oficina, el día y el horario seleccionados. Una vez finalizado el proceso, conviene guardar la constancia y el número de solicitud. Si la persona no recuerda ese código, puede ingresar en “Mis Turnos” dentro de mi ANSES, donde encontrará las citas vinculadas con su CUIL. Desde ese mismo espacio es posible consultar la información y administrar las reservas. El sistema también contempla la reprogramación de algunas gestiones, según la disponibilidad existente.

Qué hacer si no se puede asistir al turno

Cuando surge un inconveniente, la cita puede cancelarse desde mi Anses. Liberar el horario permite que otra persona lo utilice y evita mantener una reserva que no será aprovechada. Para ingresar se necesita el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Si el turno debe realizarse nuevamente, habrá que repetir el procedimiento y seleccionar otra fecha. La plataforma oficial de turnos permite buscar una prestación, iniciar una solicitud y consultar citas ya otorgadas.

No todas las gestiones requieren una visita. Varias consultas, presentaciones y solicitudes pueden resolverse por mi Anses o mediante Atención Virtual. Por eso, antes de reservar, es aconsejable ingresar a la ficha del trámite y comprobar qué canales están habilitados. Si la atención presencial es obligatoria, la posibilidad de elegir cualquier oficina brinda mayor flexibilidad y puede reducir tiempos de viaje. La recomendación final es concurrir con el DNI, la constancia del turno y toda la documentación indicada para la prestación seleccionada.