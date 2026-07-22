A partir de este miércoles, Anses paga más de $300.000: quiénes cobran el beneficio
Anses comienza este miércoles el pago de la Prestación por Desempleo. Conocé quiénes pueden cobrar hasta $363.000 y el calendario por DNI.
Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo de Anses comenzarán a cobrar desde el miércoles 22 de julio, según la terminación del DNI. El monto varía de acuerdo con el salario que percibía cada trabajador, aunque cuenta con un piso y un techo establecidos por la normativa vigente.
Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo de Anses
La prestación está dirigida a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que quedaron sin empleo por alguna de las siguientes situaciones:
- Despido sin causa.
- Finalización del contrato laboral.
- Quiebra o cierre de la empresa.
- Renuncia por causas justificadas.
Para acceder al beneficio también es necesario cumplir con un período mínimo de aportes:
- Trabajadores permanentes: al menos seis meses de aportes en los últimos tres años.
- Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado al menos 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días durante el último año.
Además del pago mensual, la prestación mantiene la cobertura de obra social, permite seguir percibiendo asignaciones familiares y computa el período como aportes para la jubilación.
Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en julio de 2026
El monto no es igual para todos los beneficiarios. Anses calcula la prestación sobre el 75% del mejor sueldo bruto percibido en los últimos seis meses trabajados, respetando un piso y un techo vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Para julio de 2026, el pago es de:
- Monto mínimo: $181.150.
- Monto máximo: $363.000.
Si bien estos son los nuevos límites de la prestación, los pagos de julio corresponden al período anterior y, por eso, se acreditan los valores vigentes a mes vencido.
Calendario de pago de la Prestación por Desempleo de Anses
El cronograma de julio quedó definido de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio.
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.