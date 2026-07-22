A partir de este miércoles, Anses paga más de $300.000: quiénes cobran el beneficio

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo de Anses comenzarán a cobrar desde el miércoles 22 de julio, según la terminación del DNI. El monto varía de acuerdo con el salario que percibía cada trabajador, aunque cuenta con un piso y un techo establecidos por la normativa vigente.

La prestación está dirigida a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que quedaron sin empleo por alguna de las siguientes situaciones:

Anses paga la Prestación por Desempleo según la terminación del DNI. Foto: Anses

Para acceder al beneficio también es necesario cumplir con un período mínimo de aportes:

Además del pago mensual, la prestación mantiene la cobertura de obra social, permite seguir percibiendo asignaciones familiares y computa el período como aportes para la jubilación.

El monto no es igual para todos los beneficiarios. Anses calcula la prestación sobre el 75% del mejor sueldo bruto percibido en los últimos seis meses trabajados, respetando un piso y un techo vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Para julio de 2026, el pago es de:

Monto mínimo: $181.150.

Monto máximo: $363.000.

Si bien estos son los nuevos límites de la prestación, los pagos de julio corresponden al período anterior y, por eso, se acreditan los valores vigentes a mes vencido.

Calendario de pago de la Prestación por Desempleo de Anses

El cronograma de julio quedó definido de la siguiente manera: