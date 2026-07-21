Anses: cuánto cobrarán jubilados y pensionados en agosto de 2026

Los jubilados y pensionados que cobran a través de Anses recibirán en agosto una nueva actualización de sus haberes. El incremento rondará el 1,9%, en línea con la inflación de junio, y llevará la jubilación mínima por encima de los $419.000. Sin embargo, el monto efectivamente depositado dependerá de cada liquidación.

La suba surge de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta mensualmente las prestaciones según el último Índice de Precios al Consumidor disponible, con dos meses de diferencia. Ese mecanismo fue establecido por el Decreto 274/2024 . Al aplicar el 1,9% sobre los valores de julio, la mínima pasa de $411.989,33 a aproximadamente $419.817,13.

Con la actualización, el haber máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino se ubicará cerca de $2.824.971,72. La Pensión Universal para el Adulto Mayor —equivalente al 80% de la mínima— alcanzará los $335.853,70, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, fijadas en el 70%, rondarán los $293.872.

La pensión para madres de siete hijos tendrá como referencia el haber mínimo, por lo que llegará a unos $419.817. Los importes definitivos deberán quedar formalizados por Anses en la resolución correspondiente.

La principal incógnita es la continuidad del refuerzo extraordinario para los beneficiarios de menores ingresos. Al 21 de julio, el aumento por movilidad puede calcularse con el dato de inflación, pero el bono de agosto necesita una norma específica. Si el Gobierno mantiene los $70.000, quienes perciben la mínima cobrarían un total bruto de $489.817,13.

La PUAM subiría a $405.853,70 y las pensiones no contributivas llegarían a unos $363.872. Como ocurrió en meses anteriores, quienes superen la mínima podrían recibir un complemento proporcional hasta alcanzar el límite que determine el eventual decreto. El refuerzo no se incorpora al haber: se paga por separado y no modifica la base utilizada para los aumentos posteriores.

Cuánto queda realmente “en mano”

El importe neto no es idéntico para todos. Sobre el haber pueden aplicarse descuentos de obra social, cuotas de moratoria, créditos, mutuales, embargos u otros conceptos personales. Por esa razón, no corresponde presentar una única cifra como cobro final. A modo orientativo, si sobre una jubilación mínima se practicara únicamente una retención del 3% sobre el haber, el neto sería cercano a $407.223; con un bono completo de $70.000, el depósito total rondaría los $477.223. Se trata de una estimación y no reemplaza la liquidación individual.

Cada beneficiario podrá conocer el valor exacto al consultar su recibo en Mi Anses. Para hacerlo, deberá ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, buscar la sección de jubilaciones o pensiones y seleccionar “Consultar recibos de haberes”. Allí aparecen el monto bruto, los adicionales y cada descuento aplicado. Anses también dispone de una consulta sobre códigos de haberes y descuentos para identificar conceptos desconocidos o solicitar una revisión.

Las fechas de cobro se ordenarán, como habitualmente, según la terminación del DNI y el nivel del haber. El cronograma actualizado puede revisarse en el calendario oficial de pagos de Anses. Antes de planificar gastos, conviene comprobar tanto la fecha asignada como el recibo definitivo, especialmente mientras permanezca pendiente la confirmación formal del bono extraordinario de agosto.