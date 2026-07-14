Anses: el trámite obligatorio para evitar demoras en los pagos de las asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) volvió a enfatizar la necesidad de que jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y demás titulares de prestaciones mantengan actualizados sus datos personales y de contacto en el organismo. Esta gestión resulta fundamental para recibir notificaciones, realizar trámites y evitar inconvenientes que puedan afectar el cobro de beneficios.

La información clave que pide Anses y un trámite simple Entre la información que debe verificarse se encuentran el domicilio, el correo electrónico, el número de teléfono y la composición del grupo familiar, en caso de que haya sufrido modificaciones. La actualización puede realizarse a través de la plataforma Mi Anses o de manera presencial en las oficinas del organismo cuando el trámite así lo requiera.

Desde el organismo señalan que contar con datos actualizados facilita la comunicación con los beneficiarios y agiliza la resolución de trámites, además de reducir el riesgo de demoras administrativas que puedan impactar en la percepción de las prestaciones.

Anses también recordó que todos sus trámites son gratuitos y que nunca solicita claves personales, datos bancarios o información confidencial por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales. Ante cualquier comunicación sospechosa, recomienda desestimarla y realizar la denuncia correspondiente a través de los canales oficiales.