Prestación por Desempleo de Anses: cuánto se cobra en julio y quiénes acceden

La Prestación por Desempleo de Anses en julio alcanza un tope de $372.400, y su duración varía según los aportes del trabajador.

La Prestación por Desempleo de Anses está destinada a trabajadores que perdieron su empleo formal. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene en julio el pago de la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a las personas que perdieron su trabajo formal sin haberlo elegido. Este mes, el beneficio puede alcanzar un monto máximo de $372.400, de acuerdo con la remuneración que percibía cada trabajador.

Cuánto paga la Prestación por Desempleo en julio El monto de la prestación equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante los seis meses previos al despido. Sin embargo, el beneficio no puede ser inferior a $186.200 ni superar el tope máximo de $372.400 vigente para julio.

Además, la duración del beneficio varía entre dos y doce meses, según la cantidad de aportes realizados y el tiempo trabajado durante los últimos tres años. En el caso de las personas mayores de 45 años, Anses otorga automáticamente seis cuotas adicionales una vez finalizado el período regular.

Quiénes pueden acceder La Prestación por Desempleo está destinada a:

Trabajadores en relación de dependencia comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744.

Trabajadores del Régimen Especial de Casas Particulares, establecido por la Ley N.º 26.844.

Trabajadores de la construcción comprendidos por el régimen específico del sector. La Prestación por Desempleo de Anses puede alcanzar los $372.400 en julio, según la situación de cada beneficiario. Foto: Shutterstock Calendario de pagos de julio El cronograma de pagos de la Prestación por Desempleo para julio quedó establecido de la siguiente manera: