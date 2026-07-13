Anses: cuánto pagan en julio las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio

Anses actualizó en julio los montos de las Asignaciones de Pago Único para nacimiento, adopción y matrimonio, las cuales se incrementan por IPC.

Anses actualizó los montos de las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio para julio. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tiene disponibles en julio las Asignaciones de Pago Único (APU), un beneficio que muchos desconocen y que incluye prestaciones por nacimiento, matrimonio y adopción. Para acceder a ellas es necesario cumplir una serie de requisitos.

Al igual que la Asignación Universal por Hijo, estas prestaciones reciben aumentos mensuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, según lo establecido por el Decreto 274/2024. En julio el incremento es del 2,15%.

Quiénes pueden cobrarlas Las asignaciones están dirigidas principalmente a trabajadores en relación de dependencia, personas que cobren por una ART, trabajadores de temporada o rurales, y quienes perciban la Prestación por Desempleo o la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra. También pueden acceder quienes cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo. Cada prestación tiene además requisitos específicos según el caso.

Un dato importante: el plazo para presentar la solicitud es de dos años a partir de la fecha del hecho que da origen al beneficio y se liquida con los valores vigentes en ese momento.

Las Asignaciones de Pago Único de Anses por nacimiento, adopción y matrimonio recibieron un aumento del 2,15% en julio. ALF PONCE MERCADO / MDZ Cuánto se cobra en julio Con el aumento del 2,15% aplicado, los montos de julio quedan así: