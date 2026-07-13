Anses: cuánto pagan en julio las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio
Anses actualizó en julio los montos de las Asignaciones de Pago Único para nacimiento, adopción y matrimonio, las cuales se incrementan por IPC.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tiene disponibles en julio las Asignaciones de Pago Único (APU), un beneficio que muchos desconocen y que incluye prestaciones por nacimiento, matrimonio y adopción. Para acceder a ellas es necesario cumplir una serie de requisitos.
Al igual que la Asignación Universal por Hijo, estas prestaciones reciben aumentos mensuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, según lo establecido por el Decreto 274/2024. En julio el incremento es del 2,15%.
Quiénes pueden cobrarlas
Las asignaciones están dirigidas principalmente a trabajadores en relación de dependencia, personas que cobren por una ART, trabajadores de temporada o rurales, y quienes perciban la Prestación por Desempleo o la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra. También pueden acceder quienes cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo. Cada prestación tiene además requisitos específicos según el caso.
Un dato importante: el plazo para presentar la solicitud es de dos años a partir de la fecha del hecho que da origen al beneficio y se liquida con los valores vigentes en ese momento.
Cuánto se cobra en julio
Con el aumento del 2,15% aplicado, los montos de julio quedan así:
- Asignación por Nacimiento: $86.295
- Asignación por Adopción: $515.930
- Asignación por Matrimonio: $129.209