Quini 6: los principales pozos quedaron vacantes y 71 apostadores ganaron en el Siempre Sale

La ausencia de ganadores en los pozos principales del Quini 6 eleva el monto acumulado para el próximo sorteo a $8.550.000.000.

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos del año. Foto: Noticias Argentinas

El Quini 6 realizó este domingo 12 de julio su sorteo N° 3300. Mientras que los principales pozos de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes, el Siempre Sale repartió premios entre 71 apostadores que acertaron cinco números.

Resultados del Quini 6 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron 01, 03, 16, 24, 25 y 31. El pozo de $4.248.956.149,20 quedó vacante al no registrarse apostadores con los seis aciertos.

En Tradicional La Segunda, las bolillas sorteadas fueron 02, 03, 20, 31, 36 y 43. El premio mayor, que ascendía a $1.534.843.951,20, también quedó vacante.

El próximo sorteo será el 15 de julio y pondrá en juego $8.550.000.000. X Por su parte, en la modalidad Revancha salieron los números 11, 18, 23, 31, 38 y 41. El pozo de $1.042.171.920 no tuvo ganadores, por lo que quedó vacante.

En Siempre Sale, los números sorteados fueron 02, 10, 22, 23, 32 y 40. En esta oportunidad hubo 71 ganadores con cinco aciertos, quienes se llevarán un premio de $6.382.444,06 cada uno.