Quini 6: los principales pozos quedaron vacantes y 71 apostadores ganaron en el Siempre Sale
La ausencia de ganadores en los pozos principales del Quini 6 eleva el monto acumulado para el próximo sorteo a $8.550.000.000.
El Quini 6 realizó este domingo 12 de julio su sorteo N° 3300. Mientras que los principales pozos de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes, el Siempre Sale repartió premios entre 71 apostadores que acertaron cinco números.
Resultados del Quini 6
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron 01, 03, 16, 24, 25 y 31. El pozo de $4.248.956.149,20 quedó vacante al no registrarse apostadores con los seis aciertos.
En Tradicional La Segunda, las bolillas sorteadas fueron 02, 03, 20, 31, 36 y 43. El premio mayor, que ascendía a $1.534.843.951,20, también quedó vacante.
Por su parte, en la modalidad Revancha salieron los números 11, 18, 23, 31, 38 y 41. El pozo de $1.042.171.920 no tuvo ganadores, por lo que quedó vacante.
En Siempre Sale, los números sorteados fueron 02, 10, 22, 23, 32 y 40. En esta oportunidad hubo 71 ganadores con cinco aciertos, quienes se llevarán un premio de $6.382.444,06 cada uno.
¿De cuánto será el próximo pozo?
Tras quedar vacantes los principales premios, el próximo sorteo del Quini 6, que se realizará el miércoles 15 de julio de 2026, pondrá en juego un pozo estimado de $8.550.000.000.