El ganador del Quini 6 se lleva $363 millones pero ARCA se queda con más de $100 millones

Un apostador de Buenos Aires se llevó $363 millones en el Quini 6, pero ARCA aplicará una retención impositiva automática sobre el premio.

El sorteo 3.389 del Quini 6 dejó un único ganador en la modalidad Siempre Sale. Un apostador de González Catán, provincia de Buenos Aires, acertó los seis números y se llevó un pozo de $363.300.228. Sin embargo, ese no es el monto que llegará a sus manos: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará una retención impositiva automática antes de que el dinero llegue al ganador.

Cómo se calcula el impuesto El descuento se rige por la Ley Nacional 20.630, conocida como el Impuesto de Emergencia a los Premios Ganados en Juegos de Sorteo, sancionada en 1973. La norma establece que los premios obtenidos en juegos de azar organizados por entidades oficiales o privadas autorizadas quedan sujetos al gravamen. Al ser el Quini 6 un juego oficial de la Lotería de Santa Fe, el premio entra directamente en esa categoría.

El mecanismo de cálculo funciona en dos pasos. Primero, se toma el 90% del monto bruto como base imponible, ya que el 10% restante está exento por costos operativos. Luego, sobre esa base se aplica una alícuota del 31%. En la práctica, esto representa una retención efectiva del 27,9% sobre el total del premio.

Aunque ganó más de $363 millones, el apostador no cobrará el monto completo debido a la retención impositiva. Foto: Archivo Cuánto cobra realmente el ganador Con esa fórmula aplicada al pozo de $363.300.228, el desglose queda así:

Premio bruto: $363.300.228

Retención de ARCA (27,9%): $101.360.763,61

Monto neto a cobrar: $261.939.464,39 El descuento se realiza de forma automática al momento de cobrar el premio. El apostador recibirá directamente el dinero ya descontado, sin necesidad de hacer trámites adicionales ante el organismo.