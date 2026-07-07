Monotributo: cómo consultar si ARCA te recategorizó de oficio

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) está por habilitar el período de recategorización para todos los adheridos al monotributo . El trámite se activa una vez publicados los nuevos valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los monotributistas tienen tiempo hasta el 5 de agosto para completarlo.

Durante este período, cada contribuyente debe revisar sus ingresos de los últimos 12 meses y subir o bajar de categoría si los números así lo indican. No hacerlo puede tener consecuencias: ARCA está habilitada para recategorizar de oficio a quienes no cumplan con la obligación.

El organismo aplica una recategorización de oficio en dos situaciones: cuando el monotributista no realizó el trámite en término o cuando lo hizo de forma incorrecta.

También puede aplicarse cuando se detecte que las compras, gastos necesarios para la actividad, adquisición de bienes, gastos personales o acreditaciones bancarias superan el límite de ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría declarada.

En esos casos, la nueva categoría se calcula sumando las compras y gastos detectados más un porcentaje adicional: 20% para quienes prestan servicios o ejecutan obras, y 30% para quienes venden cosas muebles.

Desde la app de ARCA los contribuyentes pueden revisar su categoría actual y verificar si recibieron una notificación de recategorización de oficio en su Domicilio Fiscal Electrónico. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cómo saber si te recategorizaron de oficio

Si ARCA detecta irregularidades a través de sus sistemas informáticos, notificará la recategorización de oficio en el Domicilio Fiscal Electrónico del contribuyente dentro de los 10 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de recategorización.

Por eso es clave tener el Domicilio Fiscal Electrónico activo y revisarlo con frecuencia durante este período. Si la fecha de vencimiento cae en un día feriado o inhábil, se traslada automáticamente al día hábil inmediato siguiente.

La recomendación es no esperar a que ARCA actúe de oficio: revisar los ingresos de los últimos 12 meses y recategorizarse antes del 5 de agosto evita sorpresas y posibles sanciones.