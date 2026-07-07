Plazo fijo: cuánto ganás si invertís $1.000.000 en Banco Nación

El plazo fijo en Banco Nación para $1.000.000 a 30 días genera $15.616,44 de intereses con una TNA del 19% para operaciones electrónicas.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas de ahorro más elegidas en Argentina. Aunque las tasas de interés vienen mostrando una tendencia a la baja, continúa siendo una herramienta atractiva por su simplicidad: puede constituirse de forma online, sin necesidad de trasladar dinero en efectivo, y ofrece un rendimiento conocido desde el momento de la inversión. En ese contexto, Banco Nación continúa siendo una de las entidades más elegidas por los ahorristas.

Actualmente, Banco Nación ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19% para los plazos fijos constituidos por canales electrónicos, ubicándose entre las tasas más altas de los bancos con mayor volumen de depósitos. El ranking es liderado por Banco Provincia y Banco Macro, con una TNA del 19,5%, seguidos por Banco Nación y BBVA, que paga 18,75%. En tanto, algunas entidades financieras más pequeñas ofrecen rendimientos que llegan hasta el 22%.

Cuánto se gana en Banco Nación con $1.000.000 a 30 días Si una persona constituye un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días en el Banco Nación a través de los canales electrónicos, obtendrá $15.616,44 de intereses, ya que la entidad ofrece una TNA del 19%. Al vencimiento, recibirá un total de $1.015.616,44.

En cambio, si el plazo fijo se realiza de manera presencial en una sucursal, la tasa es menor: 15,5% de TNA. En ese caso, los intereses son de $12.739,73, por lo que el monto total a cobrar al finalizar los 30 días será de $1.012.739,73.