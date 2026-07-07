Argentina tiene un superávit comercial con Egipto por más de US$700 millones
Argentina y Egipto presentan un comercio bilateral con un saldo positivo a favor de la albiceleste. Cuáles son los principales productos de intercambio.
Este martes, Argentina y Egipto se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. Entre ambos países hay un flujo comercial bilateral por US$779,1 millones en los primeros cinco meses de este año. Los principales productos argentinos son derivados del agro.
El país exporta a Egipto productos por US$752,9 millones, mientras que importa por US$26,2 millones. Esto arroja un saldo positivo por US$726,7 millones a favor de la albiceleste.
Exportaciones
Las principales ventas hacia el país africano son:
- Maíz: US$437 millones.
- Aceite de soja: US$144 millones.
- Aceite de girasol: US$83 millones.
- Harina y pellets de soja: US$58 millones.
Importaciones
Las principales compras de Argentina a Egipto son:
- Aparatos receptores de televisión en colores: US$6 millones.
- Naranjas: US$2 millones.
- Conductores eléctricos para tensión superior a 1.000 voltios: US$2 millones.
- Neumáticos de caucho para autobuses o camiones: US$1,6 millones.