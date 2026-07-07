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Argentina tiene un superávit comercial con Egipto por más de US$700 millones

Argentina y Egipto presentan un comercio bilateral con un saldo positivo a favor de la albiceleste. Cuáles son los principales productos de intercambio.

Gonzalo Martínez

Argentina tiene un superávit comercial con Egipto.

Argentina tiene un superávit comercial con Egipto.

Imagen generada con IA/MDZ

Este martes, Argentina y Egipto se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. Entre ambos países hay un flujo comercial bilateral por US$779,1 millones en los primeros cinco meses de este año. Los principales productos argentinos son derivados del agro.

El país exporta a Egipto productos por US$752,9 millones, mientras que importa por US$26,2 millones. Esto arroja un saldo positivo por US$726,7 millones a favor de la albiceleste.

Exportaciones

Las principales ventas hacia el país africano son:

  • Maíz: US$437 millones.
  • Aceite de soja: US$144 millones.
  • Aceite de girasol: US$83 millones.
  • Harina y pellets de soja: US$58 millones.

Importaciones

Las principales compras de Argentina a Egipto son:

  • Aparatos receptores de televisión en colores: US$6 millones.
  • Naranjas: US$2 millones.
  • Conductores eléctricos para tensión superior a 1.000 voltios: US$2 millones.
  • Neumáticos de caucho para autobuses o camiones: US$1,6 millones.

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