¿Asueto por el partido de Argentina? El Gobierno confirmó cómo se trabajará este martes

El partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto coincidirá con el horario de salida de la administración pública. Desde el Ejecutivo provincial advirtieron cómo funcionarán las dependencias estatales.

El Gobierno de Mendoza confirmó que este martes no habrá salida anticipada ni reducción en el horario de trabajo en las diferentes reparticiones públicas de la provincia, a raíz del partido que disputarán desde las 13 la Selección argentina contra Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo de Fútbol 2026.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, manifestó que “acá en Mendoza sigue todo igual” en relación al funcionamiento de la administración pública para la jornada especial de este martes.

Vale aclarar que el horario habitual de trabajo para la gran mayoría de los empleados de la Casa de Gobierno y también de otras dependencias públicas es hasta las 13, por lo que la salida coincidirá con el inicio del partido que jugará Argentina por los octavos de final del Mundial 2026.

ALF PONCE MERCADO / MDZ Frente a esta situación algunas provincias han decidido reducir la jornada de trabajo para que los trabajadores estatales puedan ver desde el comienzo este trascendental encuentro.

Es el caso de Tucumán, donde el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó en las últimas horas que los empleados públicos tendrán asueto administrativo desde las 12 del mediodía de este martes.