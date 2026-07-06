Renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello en Capital Humano

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , sufrió la repentina renuncia de una funcionaria clave y se suma a una amplía lista de salidas en su estructura. Se trata María Gabriela Real , quien tuvo un paso por el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Juntos por el Cambio y que hasta ahora se desempeñaba como coordinadora de Políticas Sociales.

La decisión se tomó mientras la referente del Gabinete se encontraba de viaje oficial en España y en un contexto de hermetismo oficial sobre la noticia.

De acuerdo con fuentes oficiales que consultó MDZ , Real "decidió dar un paso al costado porque encontró una oportunidad laboral en el sector privado, por lo que es mentira que haya sido desvinculada o que tenga problemas con Sandra".

En su lugar, asumirá David Guido de Graaff , quien ya venía trabajando en el área social con Pettovello, consignaron desde la cartera.

La ahora exfuncionaria había ingresado a la administración pública nacional en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri , como subsecretaria de Políticas Integradoras. Regresó al ámbito público mediante un lugar en la reorganización estatal impulsada por Javier Milei , que absorbió Desarrollo Social dentro del Ministerio de Capital Humano.

Real había quedado bajo observación pública meses atrás cuando surgieron cuestionamientos por créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo. En aquella oportunidad, Pettovello removió a su entonces jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, pero decidió sostener a la coordinadora de Políticas Sociales. La explicación oficial fue que se trataba de situaciones distintas, ya que el préstamo de Real había sido gestionado años antes, durante la administración macrista.

Los distintos cambios en Capital Humano

La primera crisis importante se produjo durante los primeros meses de 2024, cuando comenzaron a dejar sus cargos funcionarios de Coordinación Legal y Administrativa, el área encargada de sostener el funcionamiento interno del ministerio. Entre las principales salidas estuvieron el secretario Maximiliano Keczeli, el director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Gerardo Hita, y otros funcionarios vinculados a la administración del organismo, en medio de una profunda reorganización interna.

Las bajas continuaron en la Secretaría de Trabajo. En mayo de 2024 fue desplazada la subsecretaria de Trabajo, Liliana Acosta de Archimbal, en otra modificación dentro del esquema que posteriormente quedó bajo la conducción de Julio Cordero. Los cambios alcanzaron también a distintas direcciones nacionales y equipos técnicos del área laboral.

El episodio político de mayor impacto llegó pocas semanas después con la salida de Pablo de la Torre como secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. Su desplazamiento ocurrió en medio del escándalo por los alimentos almacenados sin distribuir y de las investigaciones sobre contrataciones realizadas mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Tras su salida también abandonaron sus cargos numerosos funcionarios de la Secretaría de Niñez, profundizando la reestructuración del área.

La crisis derivó además en una importante renovación de equipos dentro del ministerio. Directores nacionales, coordinadores y asesores fueron reemplazados en distintas dependencias, mientras que Pettovello impulsó una reorganización administrativa para concentrar el control político y operativo de la cartera.

Lejos de estabilizarse, el proceso continuó durante los meses siguientes. Entre las salidas más relevantes figuró la de Fernando Szereszevsky, jefe de asesores de la ministra, quien dejó el cargo en medio de una nueva etapa de cambios dentro del ministerio.